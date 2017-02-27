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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6662666366646665>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 46
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
2%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
2
28,00-28,50
13%
6
28,50-29,00
37%
17
29,00-29,50
15%
7
29,50-30,00
9%
4
30,00-30,50
4%
2
30,50-31,00
2%
1
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
5
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:46

  75stasstas75 написав:Долярчик
Спрос на недвигу минимальный, просадка по ценам неизбежна в ближайшее время

Вы не ошиблись с недвижимостью, спрос как раз не способствует просадке)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:46

  Patrick написав:Курсы доллара (ПОВ, опт) 16-10:

Харьков 28.47 - 28.49 (утром 28.45 - 28.46),
диапазон цен: 28.44..28.47 - 28.49(50)

Появился курс продажи 28.50, можно констатировать факт, что вернулись к максимуму октября. Максимальный курс на наличке был в период с 4 по 6 октября в зависимости от города (посмотрел данные также в Луцке, Киеве и др. городах).

Чернигов 28.45 - 28.49 (28.43 - 28.47)
Сумы 28.40 - 28.50 (28.40 - 28.50)
Полтава 28.40 - 28.44..28.48 (28.40 - 28.44)

Пойдем ли выше - интрига на завтра. Или это double (triple) top? ))
Всем хорошего вечера.

Ще трошки усреднився, по 28.44 ще на 1/5 частку
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 19:49

  zРадио написав:
  Alex2006 написав:
  vitaliian написав:при этом объемы гривневых депо растут, где логика?

Логика очень простая - успеть заскочить на депо по высоким ставкам. Понятно, что ставки будут падать, поэтому цель - закинуть побольше по текущим. У самого еще полно "столбиков" по 16% :)
А то что грн депо всегда в плюсе на долгосроке, доказано уже неоднократно.


Ставки по гривневым депозитам уже начали расти и продолжат расти дальше на усилении девальвационных ожиданий и фактического тренда.

А в длинном периоде гривневый депозит "переиграет" долларовый только в случае, если открыт он сразу после девальвации - например, в 2009-2010 гг и 2016-2017 гг. Депозиты, открытые в преддверии девальваций - 2007-2008 гг 2013-2014 гг - наоборот, уже никогда не приблизятся по доходности к долларовым...

PS: когда следующий период неудачных инвестиций в гривну сами догадаетесь, или или подсказывать? :lol:

Я занотовую, підкажіть.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:26

  sequence написав:
  холява написав:...
Еле за двое суток прошли Ягодин , за полторы сутки прошли Гоптовку ,
машин немеряно...


... тем временем на Киевской таможне машины по нескольку раз осмотр проходят, было даже отпустили и снова вернули. Про индикативы уже молчу, многие позиции стало выгоднее с Европы вместо Китая возить, при том, что само EUR дорогое


Сезонный всплеск: потреб.импорт спешит завезти на 2 главных месяца, пока не закрылись там (склады) и пропускают тут.

Пару дней назад снесли глав 5 региональных таможен, включая Киевскую (и Одесскую; пудрик - всё, хотя потом опять где-то всплывет). Вчера нового главу ДМС назначили - 4-го в этом году. последний продержался 2 месяца.
Любопытный персонаж, широчайшего профиля. А шо робить? Кадровый голод. Можно принимать ставки, когда он "табличками" начнет баловаться.
https://ucap.io/uryad-pryznachyv-novogo ... -mytnyczi/
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:29

  flyman написав:

Я занотовую, підкажіть.



Вот , сижу ломаю себе голову , что за слово такое дивное" занотовую" ???
холява
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:36

  matroSkin написав:
  sequence написав:
  холява написав:...
Еле за двое суток прошли Ягодин , за полторы сутки прошли Гоптовку ,
машин немеряно...


... тем временем на Киевской таможне машины по нескольку раз осмотр проходят, было даже отпустили и снова вернули. Про индикативы уже молчу, многие позиции стало выгоднее с Европы вместо Китая возить, при том, что само EUR дорогое


Сезонный всплеск: потреб.импорт спешит завезти на 2 главных месяца, пока не закрылись там (склады) и пропускают тут.

Пару дней назад снесли глав 5 региональных таможен, включая Киевскую (и Одесскую; пудрик - всё, хотя потом опять где-то всплывет). Вчера нового главу ДМС назначили - 4-го в этом году. последний продержался 2 месяца.
Любопытный персонаж, широчайшего профиля. А шо робить? Кадровый голод. Можно принимать ставки, когда он "табличками" начнет баловаться.
https://ucap.io/uryad-pryznachyv-novogo ... -mytnyczi/


Здравствуйте .
Честно , по таможне проблем небыло .
На СВХ (склад временного хранения ) загнали , пересчитали , вручили документы .
ВСЕ .
Востаннє редагувалось холява в Чет 29 жов, 2020 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Здравствуйте .
Честно , по таможне проблем небыло .
На СВХ (склад временного хранения ) загнали , пересчитали , вручили документы .
ВСЕ .
только с курсом растаможки не повезло...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:41

  холява написав:
  flyman написав:

Я занотовую, підкажіть.



Вот , сижу ломаю себе голову , что за слово такое дивное" занотовую" ???

http://sum.in.ua/s/zanotovuvaty

Востаннє редагувалось flyman в Чет 29 жов, 2020 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:42

  холява написав:
  flyman написав:Я занотовую, підкажіть.

Вот , сижу ломаю себе голову , что за слово такое дивное" занотовую" ???

flyman робить нотатки,
другими словами - конспектирует. :roll:
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 29 жов, 2020 20:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:43

  vitaliian написав:
  холява написав:Здравствуйте .
Честно , по таможне проблем небыло .
На СВХ (склад временного хранения ) загнали , пересчитали , вручили документы .
ВСЕ .
только с курсом растаможки не повезло...


По рублю повезло )))))

ВеТик ,Вы вообще то за медведя или за меня ???
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