RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6663666466656666>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 50
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
2%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
2
28,00-28,50
14%
7
28,50-29,00
38%
19
29,00-29,50
14%
7
29,50-30,00
10%
5
30,00-30,50
4%
2
30,50-31,00
2%
1
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:47

  flyman написав:
  холява написав:
  flyman написав:

Я занотовую, підкажіть.



Вот , сижу ломаю себе голову , что за слово такое дивное" занотовую" ???

http://sum.in.ua/s/zanotovuvaty



"....у простых людей и болезни простые ,триппер , брюшной тиф , понос ,.......... а у Вас "занотовую"
холява
2
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:53

Гривня летить в прірву, як при кубіві та гонтарєвій. Нічого не рятує її, навіть залиття міжбанку резервами Смолія. Єдино можливий в такій ситуації крок, це прийняття рішення про обов'язковий продаж хоча б 25% експортної виручки. Нехай ахмєтов та вадатурський не нагліють безбожно, а діляться награбованим з державою.
nsdapzp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 24.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 20:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ВеТик ,Вы вообще то за медведя или за меня ???
кто такой медведь? есличто я аполитичен.
  nsdapzp написав:Гривня летить в прірву, як при кубіві та гонтарєвій.
не сейте панику доллар дорожает во всём мире. Покупайте евро пока дёшево.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:02

  nsdapzp написав:Гривня летить в прірву, як при кубіві та гонтарєвій. Нічого не рятує її, навіть залиття міжбанку резервами Смолія. Єдино можливий в такій ситуації крок, це прийняття рішення про обов'язковий продаж хоча б 25% експортної виручки. Нехай ахмєтов та вадатурський не нагліють безбожно, а діляться награбованим з державою.


Здравствуйте .
Вы сегодня днем что то писали , но я не прочитал .

СЕЙЧАС , Вы бред пишите .Например ,"навіть залиття міжбанку резервами Смоля"(провоцируете )
При ком она не летела ?
А что , кроме Ахметова и Вадатурского экспортеров нет ?

Нехорошо начали .
Сообщения наверное собираете .
холява
2
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:12

  vitaliian написав:
  холява написав:ВеТик ,Вы вообще то за медведя или за меня ???
кто такой медведь? есличто я аполитичен.
  nsdapzp написав:Гривня летить в прірву, як при кубіві та гонтарєвій.
не сейте панику доллар дорожает во всём мире. Покупайте евро пока дёшево.



Виталик , я всегда плохо относился к людям , у которых напрочь отсутствовало чувство юмора .
холява
2
 
Повідомлень: 3074
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 2834 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Виталик , я всегда плохо относился к людям , у которых напрочь отсутствовало чувство юмора .
надо стараться всех людей любить.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:25

  lapay написав:
  Captain Obvious написав:Ясно что если каким-то образом дойдём до 29 то вся система пойдёт в разнос.
Поэтому нбу пораньше тушит пожар.

Угу, 29 перевал. Тому будуть обороняти, як вірмени Карабах.

Армены Карабах про@,с таким же успехом будет оборонять 29 и нбу.Верю в них,гг.
goldfinger
 
Повідомлень: 631
З нами з: 24.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:28

  Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :shock:
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :D


Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
serkondr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 302
З нами з: 13.01.12
Подякував: 2346 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  serkondr написав:но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
ждать на текущих счетах под 8-10% курс 27,50 как вариант входить в евро которое после выборов в сша и окончания локдауна вероятно вернет утраченные 1,19 и продолжит рост.

Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 жов, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4822
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:46

  vitaliian написав:
  serkondr написав: но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?

ждать на текущих счетах под 8-10% курс 27,50 как вариант входить в евро которое после выборов в сша и окончания локдауна вероятно вернет утраченные 1,19 и продолжит рост.


наиболее вероятно. через месяц-два. и потом идет в 1.20 - 1.25 в 2021 - так?
но сначала на 1.13 - верите?
matroSkin
 
Повідомлень: 167
З нами з: 14.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6663666466656666>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, zРадио і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2015, 2016, 2017
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20166 2578290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 22:22
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129001
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17402)
29.10.2020 22:24
ВАЛЮТА (1)
29.10.2020 22:23
Делаем 10х (12)
29.10.2020 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.