Гривня летить в прірву, як при кубіві та гонтарєвій. Нічого не рятує її, навіть залиття міжбанку резервами Смолія. Єдино можливий в такій ситуації крок, це прийняття рішення про обов'язковий продаж хоча б 25% експортної виручки. Нехай ахмєтов та вадатурський не нагліють безбожно, а діляться награбованим з державою.
nsdapzp написав:Гривня летить в прірву, як при кубіві та гонтарєвій. Нічого не рятує її, навіть залиття міжбанку резервами Смолія. Єдино можливий в такій ситуації крок, це прийняття рішення про обов'язковий продаж хоча б 25% експортної виручки. Нехай ахмєтов та вадатурський не нагліють безбожно, а діляться награбованим з державою.
Здравствуйте . Вы сегодня днем что то писали , но я не прочитал .
СЕЙЧАС , Вы бред пишите .Например ,"навіть залиття міжбанку резервами Смоля"(провоцируете ) При ком она не летела ? А что , кроме Ахметова и Вадатурского экспортеров нет ?
Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5. кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85. а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27
Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ? Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ? Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
serkondr написав:но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
ждать на текущих счетах под 8-10% курс 27,50 как вариант входить в евро которое после выборов в сша и окончания локдауна вероятно вернет утраченные 1,19 и продолжит рост.
Более сложный вариант - топливные талоны, какой бы ни был курс топливо 100% больше не подешевеет, продать их можно (а если топливо вырастет в цене даже с проффитом). Доллар и гривна с одинаковой вероятностью могут подешеветь.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 29 жов, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat