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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6663666466656666

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 50
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
2%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
2
28,00-28,50
14%
7
28,50-29,00
38%
19
29,00-29,50
14%
7
29,50-30,00
10%
5
30,00-30,50
4%
2
30,50-31,00
2%
1
31,00-31,50
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0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
5
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:наиболее вероятно. через месяц-два. и потом идет в 1.20 - 1.25 в 2021 - так?
но сначала на 1.13 - верите?
евро выкидывает такие неожиданные кульбиты... аж руки чешутся поиграть забытую стратегию мартингейла в мажинальной торговле. в 1,15 верю в 1,13 нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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  #<1 ... 6663666466656666
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