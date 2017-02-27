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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:49
matroSkin написав:
наиболее вероятно. через месяц-два. и потом идет в 1.20 - 1.25 в 2021 - так?
но сначала на 1.13 - верите?
евро выкидывает такие неожиданные кульбиты... аж руки чешутся поиграть забытую стратегию мартингейла в мажинальной торговле. в 1,15 верю в 1,13 нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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