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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 29 жов, 2020 21:49
matroSkin написав:
наиболее вероятно. через месяц-два. и потом идет в 1.20 - 1.25 в 2021 - так?
но сначала на 1.13 - верите?
евро выкидывает такие неожиданные кульбиты... аж руки чешутся поиграть забытую стратегию мартингейла в мажинальной торговле. в 1,15 верю в 1,13 нет.
верю в евро... по 1,4
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:35
serkondr написав: Игорь Алексеевич написав:
а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :sh
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :
Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
"Хто куди, а ми к зайцам!"©
Хто куди, а я в бетон!
А що, відкупати дорого американця?
Нє, ловити лосів нам не потрібно!
Тож - "в бетон, так в бетон!"
Ага і ще - всі ж знають, що бетон - омНО, але альтернативи йому - НЕМАЄ!!!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:46
vitaliian написав:
Покупайте евро пока дёшево.
Оно-то может и дёшево, но банки выставляют огромные спреды по евро в 25-30 коп. По доллару обычно 10-12-15 коп.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:55
serkondr написав:
Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
В Альфе по 28.53, в ТАСе по 28.50 можно купить, зачем по 28.60?
В плане сохранить заработанное - купите доллар на 50%, гривна 50%. Не прогадаете 100%. С евро лучше не играться, если хотите сберечь, а не потерять.
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Додано: Чет 29 жов, 2020 22:59
Striker написав: vitaliian написав:
Покупайте евро пока дёшево.
Оно-то может и дёшево, но банки выставляют огромные спреды по евро в 25-30 коп. По доллару обычно 10-12-15 коп.
это да системная проблема...но бывают исключения.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:16
ROLF написав: sailed написав:
Поэтому уже как три месяца перевожу по 4500 максимум. Пусть и приходится в течении всей недели это делать, зато никаких вопросов.
То что вы на свободе, это не ваша заслуга...,а наша не доработка....
Проще упущение
. Недоработка
пишется вместе.
serkondr написав:
Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
Извечный вопрос подобной ситуации, хорошо лишь сдающим на хлебушек, всегда в профите на лишнюю корочку.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:46
vitaliian
Ждать 27,50 глупо, не будет уже такого курса, ниже 28 не будет, а так идем на 30+, ну а евро только вниз, какой там вернет утраченные 1,19 да еще и рост продолжит, не будет такого в ближайшее время, 1.13 - 1.15 - вот это реальный курс евро, но может еще ниже сходить
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