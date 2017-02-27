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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6663666466656666

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 54
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
2%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
6%
3
28,00-28,50
13%
7
28,50-29,00
39%
21
29,00-29,50
15%
8
29,50-30,00
9%
5
30,00-30,50
4%
2
30,50-31,00
2%
1
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:наиболее вероятно. через месяц-два. и потом идет в 1.20 - 1.25 в 2021 - так?
но сначала на 1.13 - верите?
евро выкидывает такие неожиданные кульбиты... аж руки чешутся поиграть забытую стратегию мартингейла в мажинальной торговле. в 1,15 верю в 1,13 нет.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:35

За крок до перевороту думок ©

  serkondr написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :sh
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :


Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.

"Хто куди, а ми к зайцам!"© :mrgreen:
Хто куди, а я в бетон!
А що, відкупати дорого американця?

Нє, ловити лосів нам не потрібно! :mrgreen:
Тож - "в бетон, так в бетон!" :mrgreen:

Ага і ще - всі ж знають, що бетон - омНО, але альтернативи йому - НЕМАЄ!!! :idea:

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:46

  vitaliian написав:Покупайте евро пока дёшево.

Оно-то может и дёшево, но банки выставляют огромные спреды по евро в 25-30 коп. По доллару обычно 10-12-15 коп.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:55

  serkondr написав: Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.

В Альфе по 28.53, в ТАСе по 28.50 можно купить, зачем по 28.60?
В плане сохранить заработанное - купите доллар на 50%, гривна 50%. Не прогадаете 100%. С евро лучше не играться, если хотите сберечь, а не потерять.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 22:59

  Striker написав:
  vitaliian написав:Покупайте евро пока дёшево.

Оно-то может и дёшево, но банки выставляют огромные спреды по евро в 25-30 коп. По доллару обычно 10-12-15 коп.

это да системная проблема...но бывают исключения.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:16

  ROLF написав:
  sailed написав:Поэтому уже как три месяца перевожу по 4500 максимум. Пусть и приходится в течении всей недели это делать, зато никаких вопросов.

То что вы на свободе, это не ваша заслуга...,а наша не доработка.... :mrgreen:

Проще упущение. Недоработка пишется вместе. :wink:

  serkondr написав: Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.

Извечный вопрос подобной ситуации, хорошо лишь сдающим на хлебушек, всегда в профите на лишнюю корочку.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 00:46

vitaliian
Ждать 27,50 глупо, не будет уже такого курса, ниже 28 не будет, а так идем на 30+, ну а евро только вниз, какой там вернет утраченные 1,19 да еще и рост продолжит, не будет такого в ближайшее время, 1.13 - 1.15 - вот это реальный курс евро, но может еще ниже сходить
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