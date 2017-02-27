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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6663666466656666

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 65
26,00-26,50
2%
1
26,50-27,00
2%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
3
28,00-28,50
12%
8
28,50-29,00
40%
26
29,00-29,50
15%
10
29,50-30,00
9%
6
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
9%
6
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:32

  vitaliian написав:это да системная проблема...но бывают исключения.

Меньше 20 коп спреда по евро не видел. Куплю евро разве что когда опустится до 1.15.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м. Героев Днепра 28.44/28.52
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:04

  Striker написав:
  vitaliian написав:это да системная проблема...но бывают исключения.

Меньше 20 коп спреда по евро не видел. Куплю евро разве что когда опустится до 1.15.
в обменке под домом спрэд может достигать 50 коп но если подойти конструктивнее спрэд можно сузить до 2 копеек
Зображення
евро интересна широким разнообразием местных курсов покупки/продажи
я пару раз писал когда евро продавали дешевле форекса
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:43

Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-35:

Харьков 28.50 - 28.52,
большинство курсов покупки - 28.50, продажи - 28.53

Чернигов 28.49 - 28.53
Сумы 28.45 - 28.55
Полтава 28.46 - 28.50
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:15

Тем временем (коротко):

  headshaker написав:На выходе из гривневых ОВГЗ нерезиденты приостановились в растерянности


Похоже, растерянность нерезов завершилась, во всяком случае, со вчерашнего дня они "похудели" на четверть миллиарда

- за последний день ( 30 окт к 29 окт ): -249 млн ( 77,682 - 77,931 млрд грн)
- за два последних дня ( 30 окт к 28 окт ): -549 млн ( 77,682 - 78,231 млрд грн)

Но все это - мелочи по сравнению с интервенциями НБУ за последние дни. Не нерезиденты делают курс...

--------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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