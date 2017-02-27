Меньше 20 коп спреда по евро не видел. Куплю евро разве что когда опустится до 1.15.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:32
Додано: П'ят 30 жов, 2020 08:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
м. Героев Днепра 28.44/28.52
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:04
в обменке под домом спрэд может достигать 50 коп но если подойти конструктивнее спрэд можно сузить до 2 копеек
евро интересна широким разнообразием местных курсов покупки/продажи
я пару раз писал когда евро продавали дешевле форекса
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 09:43
Утренние курсы, доллар (ПОВ, опт) 9-35:
Харьков 28.50 - 28.52,
большинство курсов покупки - 28.50, продажи - 28.53
Чернигов 28.49 - 28.53
Сумы 28.45 - 28.55
Полтава 28.46 - 28.50
Додано: П'ят 30 жов, 2020 10:15
Тем временем (коротко):
Похоже, растерянность нерезов завершилась, во всяком случае, со вчерашнего дня они "похудели" на четверть миллиарда
- за последний день ( 30 окт к 29 окт ): -249 млн ( 77,682 - 77,931 млрд грн)
- за два последних дня ( 30 окт к 28 окт ): -549 млн ( 77,682 - 78,231 млрд грн)
Но все это - мелочи по сравнению с интервенциями НБУ за последние дни. Не нерезиденты делают курс...
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(Полная картина здесь:
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:30
А давай мне не приписывать утверждения некоего чайника (aka tea)?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Щас вам из-за безвиза очередной майдан под зиму устроят, посмотрим куда улетит курс. И на 35 может и на 40.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Панове форумчани, це якось вплине на МБ?
До речі, а звідки у Ексіму гроші (валюта)? Це що, гроші із останньої докапіталізації?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:39
Цього року курс має коливатись по аналогії із 2017 та 2018 роком. Тільки амплітуда менша мала б бути менша адже ділова активність через вірус падає.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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