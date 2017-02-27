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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6664666566666667

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.9 5 71
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
11%
8
28,50-29,00
41%
29
29,00-29,50
15%
11
29,50-30,00
10%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44

  sailed написав:Щас вам из-за безвиза очередной майдан под зиму устроят, посмотрим куда улетит курс. И на 35 может и на 40.

А ти був на ,"астрі",ні?
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58

  сірий написав:
  sailed написав:Щас вам из-за безвиза очередной майдан под зиму устроят, посмотрим куда улетит курс. И на 35 может и на 40.

А ти був на ,"астрі",ні?

Не в курсі що за "астра" але бачив в ФБ знайомих що якась двіжуха починається, покришки і таке інше. Знаючи нашу традицію під новий рік "розганяти", то все ще може бути.
sailed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Тільки амплітуда менша мала б бути менша адже ділова активність через вірус падає.
амплитуду усиливают бегство нерезидентов и панические настроения из-за ковида, помните весной курс прыгнул из-за карантина?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо там НБУ наливает?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну хорошо, допустим.
Нбу льёт, удерживая курс всеми силами.
А смысл.
Какая конечная цель этого удержания.
Пусть нерезиденты выйдут по 30-32 или сколько там будет, лохи прокинуты по овгз, а потом и с незначительным вливанием вернемся на 27-26
Captain Obvious
 
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