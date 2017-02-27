А ти був на ,"астрі",ні?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:44
Додано: П'ят 30 жов, 2020 11:58
Не в курсі що за "астра" але бачив в ФБ знайомих що якась двіжуха починається, покришки і таке інше. Знаючи нашу традицію під новий рік "розганяти", то все ще може бути.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
амплитуду усиливают бегство нерезидентов и панические настроения из-за ковида, помните весной курс прыгнул из-за карантина?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шо там НБУ наливает?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну хорошо, допустим.
Нбу льёт, удерживая курс всеми силами.
А смысл.
Какая конечная цель этого удержания.
Пусть нерезиденты выйдут по 30-32 или сколько там будет, лохи прокинуты по овгз, а потом и с незначительным вливанием вернемся на 27-26
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