RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6664666566666667

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 73
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
12%
9
28,50-29,00
40%
29
29,00-29,50
15%
11
29,50-30,00
10%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Шо там НБУ наливает?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9053
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1097 раз.
Подякували: 1542 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну хорошо, допустим.
Нбу льёт, удерживая курс всеми силами.
А смысл.
Какая конечная цель этого удержания.
Пусть нерезиденты выйдут по 30-32 или сколько там будет, лохи прокинуты по овгз, а потом и с незначительным вливанием вернемся на 27-26
Captain Obvious
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.10.2020...................28,4412
Доллар прибавил около трети копейки.
Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна.
Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия.

НБУ вчера до 15-30 успел продать 30 млн. Не исключено, что мог еще что-то продать томом. Есть надежда узнать это вечером из недельной статистики, поскольку поводов для интервенций сегодня не видно.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Примерно на сумму интервенции. Доходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов друг друга уравновесили. Наличка с начала недели мелкими порциями уходит в банки.

В среду объем валютного рынка вырос с 402.4 до 426.9 млн. Чистое предложение составило 376.9 млн. Очень скромно. Клиентское предложение уменьшилось, а спрос изрядно вырос, обеспечив очень существенный дисбаланс.

  Realist написав:Панове форумчани, це якось вплине на МБ?

Трудно сказать. Мы не знаем, сколько валюты у банка есть.
Нельзя даже исключить, что банк закупался последние недели, уже повлияв на курс. Было бы логично скупиться заранее.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 30 жов, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5310
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3247 раз.
Подякували: 8972 раз.
 
Профіль
24
9
20
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Какая конечная цель этого удержания.
если знают что будет обвал льют чтобы свои скупились.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4830
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1022 раз.
Подякували: 1387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сибарит
НБУ вчера продал или выкупил?
SAndriy1
 
Повідомлень: 510
З нами з: 17.01.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:01

  Captain Obvious написав:Ну хорошо, допустим.
Нбу льёт, удерживая курс всеми силами.
А смысл.
Какая конечная цель этого удержания.
Пусть нерезиденты выйдут по 30-32 или сколько там будет, лохи прокинуты по овгз, а потом и с незначительным вливанием вернемся на 27-26

Так они еще год выходить будут...
xsh
 
Повідомлень: 117
З нами з: 31.08.12
Подякував: 251 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:03

  Zebra написав:Шо там НБУ наливает?

Появилась Продажа 28.52 Комсомолец .
холява
2
 
Повідомлень: 3072
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:04

  vitaliian написав:
  Realist написав:Тільки амплітуда менша мала б бути менша адже ділова активність через вірус падає.
амплитуду усиливают бегство нерезидентов

Навпаки. Високі коливання їм не вигідні. Хто ріже гілку на якій сидиш?
  vitaliian написав:и панические настроения из-за ковида, помните весной курс прыгнул из-за карантина?
Курс стрибнув не через ковід, а через те, що нерези розвернули свою діяльність на 180 градусів. А вірус був цьому тільки частковою причиною. Паніка страшна для тих країн де сфера послуг дає 60-70% ВВП. Нашій сировинній державі це поки що не світить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 907
З нами з: 23.01.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 712 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:12

  serkondr написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :shock:
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :D


Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
Я уверен, что курс еще будет в районе 27,5, весна-лето 2021г. Поэтому не покупаю и не собираюсь брать выше 28.
fin
 
Повідомлень: 322
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:51

  Captain Obvious написав:Ну хорошо, допустим.
Нбу льёт, удерживая курс всеми силами.
А смысл.
Какая конечная цель этого удержания.
Пусть нерезиденты выйдут по 30-32 или сколько там будет, лохи прокинуты по овгз, а потом и с незначительным вливанием вернемся на 27-26

А с чего вы решили, что "незначительным вливанием" можно снизить курс на целых 5 грн? В 2019-м именно значительные вливания нерезов (в эквиваленте 4 млрд долларов) ненадолго снизили его с 28 до 23. Да и откуда брать даже незначительные суммы валюты? У Минфина и так уже наступают сроки расплаты по старым долгам еще порошенковских лет, когда без помощи западных кредиторов курс 40 легко бы перешли.
Dobrofey
 
Повідомлень: 988
З нами з: 24.04.09
Подякував: 139 раз.
Подякували: 232 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6664666566666667
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, Realist, vladislavlvov, yama і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2016, 2017, 2018
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20172 2579479
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 13:24
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129026
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.