Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:27

Realist написав: Панове форумчани, це якось вплине на МБ? Панове форумчани, це якось вплине на МБ?

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0030.10.2020...................Доллар прибавил около трети копейки.Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна.Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия.НБУ вчера до 15-30 успел продать 30 млн. Не исключено, что мог еще что-то продать томом. Есть надежда узнать это вечером из недельной статистики, поскольку поводов для интервенций сегодня не видно.Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Примерно на сумму интервенции. Доходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов друг друга уравновесили. Наличка с начала недели мелкими порциями уходит в банки.В среду объем валютного рынка вырос с 402.4 до 426.9 млн. Чистое предложение составило 376.9 млн. Очень скромно. Клиентское предложение уменьшилось, а спрос изрядно вырос, обеспечив очень существенный дисбаланс.Трудно сказать. Мы не знаем, сколько валюты у банка есть.Нельзя даже исключить, что банк закупался последние недели, уже повлияв на курс. Было бы логично скупиться заранее.