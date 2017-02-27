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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Шо там НБУ наливает?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну хорошо, допустим.
Нбу льёт, удерживая курс всеми силами.
А смысл.
Какая конечная цель этого удержания.
Пусть нерезиденты выйдут по 30-32 или сколько там будет, лохи прокинуты по овгз, а потом и с незначительным вливанием вернемся на 27-26
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:27
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.10.2020...................28,4412
Доллар прибавил около трети копейки.
Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна.
Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия.
НБУ вчера до 15-30 успел продать 30 млн. Не исключено, что мог еще что-то продать томом. Есть надежда узнать это вечером из недельной статистики, поскольку поводов для интервенций сегодня не видно.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Примерно на сумму интервенции. Доходы казначейства и сокращение объема суточных сертификатов друг друга уравновесили. Наличка с начала недели мелкими порциями уходит в банки.
В среду объем валютного рынка вырос с 402.4 до 426.9 млн. Чистое предложение составило 376.9 млн. Очень скромно. Клиентское предложение уменьшилось, а спрос изрядно вырос, обеспечив очень существенный дисбаланс.
Трудно сказать. Мы не знаем, сколько валюты у банка есть.
Нельзя даже исключить, что банк закупался последние недели, уже повлияв на курс. Было бы логично скупиться заранее.
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 30 жов, 2020 13:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
если знают что будет обвал льют чтобы свои скупились.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 12:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сибарит
НБУ вчера продал или выкупил?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:01
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:03
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:04
Навпаки. Високі коливання їм не вигідні. Хто ріже гілку на якій сидиш?
Курс стрибнув не через ковід, а через те, що нерези розвернули свою діяльність на 180 градусів. А вірус був цьому тільки частковою причиною. Паніка страшна для тих країн де сфера послуг дає 60-70% ВВП. Нашій сировинній державі це поки що не світить.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:12
Я уверен, что курс еще будет в районе 27,5, весна-лето 2021г. Поэтому не покупаю и не собираюсь брать выше 28.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:51
А с чего вы решили, что "незначительным вливанием" можно снизить курс на целых 5 грн? В 2019-м именно значительные вливания нерезов (в эквиваленте 4 млрд долларов) ненадолго снизили его с 28 до 23. Да и откуда брать даже незначительные суммы валюты? У Минфина и так уже наступают сроки расплаты по старым долгам еще порошенковских лет, когда без помощи западных кредиторов курс 40 легко бы перешли.
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