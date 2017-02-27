RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6665666666676668

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 73
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
12%
9
28,50-29,00
40%
29
29,00-29,50
15%
11
29,50-30,00
10%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
8
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье , от Сталеваров и до Малого продажа 28.50
холява
2
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2857 раз.
Подякували: 2836 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:59

  Zebra написав:Шо там НБУ наливает?

Смотря кому и что. Может коньячок народ распивает в тиши кабинетов, пока пересичные на заднице волосы рвут, что слили заначки по 24-25.:mrgreen: Никто уже ничего наливать не будет - наливалка сломалась! "Денег нет, но вы держитесь там".(с)
Не думал, что и у нас такое будет, но вот "зеленые" и тут сделали. Всеми силами гонят страну к дефолту. МВФ посылают, ЕС посылают. Чтобы никто нам кредитов уже не давал для перекредитовки. Сожгут 10 ярдов из ЗВР в декабре-январе, и будем с голой задницей встречать Новый и Старый год с курсом 33-35.

Опт не ведется на чушь от адептов секты "па 24" и приподнял курсы до 28.52/28.55. Обороты хорошие, спуска к 27 уже никто не ждет.
yuri_m
 
Повідомлень: 887
З нами з: 25.11.08
Подякував: 76 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:05

  fin написав:
  serkondr написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :shock:
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :D


Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
Я уверен, что курс еще будет в районе 27,5, весна-лето 2021г. Поэтому не покупаю и не собираюсь брать выше 28.


вот почему я не верю таким прогнозам ?
Потому что они основаны либо на эмпиризме с добавкой теханализа (смотрим на кривые курса за последние годы и строим догадки про повторение тех же сезонных колебаний), либо "прогнозист" (или просто проповедник типа 2006-го) воспринимает доллар только как товар и пытается ванговать на основе только баланса спроса и предложения :oops:
Про эмпирический подход могу вспомнить рынок недвиги до 2008г., когда на основе 6-7-летних наблюдений родилась максима "буит тока дорожать!" - поверившие в неё много могли бы нам рассказать..... Я и сам на основе "сезонности" в начале октября 2008г. слил хороший пакован по 5,15 для размещения на 9-месячный депо - ведь в июле я откупил его по 4,63 по завершению весьма жирного 9-месячного :lol: Результат моей операции в июле 2009г. понятен, я полагаю
Про доллар / валюту как товар - тоже крайне ошибочный подход. У денег 4 функции, сводить всё только к средству накопления в реалиях Украины неправильно - если доллар у нас не средство платежа и обращения, то функцию меры стоимости никто не отменит. Проповедник-2006 рассматривает валюту только как средство накопления и пытается убедить сирых и убогих, что исключение её из спроса у населения (в пользу гривнедепозитов) приведёт к падению её курса. Да, может в какой-то другой стране и было бы так, но не у нас. Если в еврозоне доллар вырос с 0,88 в начале марта до 0,94 в конце, то он спокойно смог упасть обратно до 0,84 в конце июля. Но почему ? Потому что цены в еврозоне не поднялись, а остались примерно на тех же уровнях - и в промышленности, и в магазинах. А нас при росте курса сразу почти все кидаются переписывать ценники, меняется привлекательность экспорта/импорта каждой группы товаров и создаётся новый ценовой масштаб, новая ценовая реальность..... Та же вещь в гривне стала стоить больше, а за границей цена осталась та же, в одной и той же валюте соотношение цен осталось почти прежним. Но при ревальвации цены даже на импортные товары практически не уменьшают, а на просто отечественные аналоги и подавно, значит при ревальвации цены в Украине выраженные в валюте должны вырасти ? Но этому начинает противодействовать возрастающий импорт (= спрос на валюту), снижается доходность экспорта (= снижается предложение валюты), да и вообще непонятно как в небогатой стране цены на один и тот же товар могут быть выше европейских или расти приличными темпами, чтобы оперативно их догнать ??? Парадокс.....
Пардон за много текста
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 04.06.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6665666666676668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Тракторист і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2016, 2017, 2018
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20172 2579599
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 жов, 2020 13:24
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 725, 726, 727
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7260 1667315
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129031
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron