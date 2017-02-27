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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запорожье , от Сталеваров и до Малого продажа 28.50
Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:59
Смотря кому и что. Может коньячок народ распивает в тиши кабинетов, пока пересичные на заднице волосы рвут, что слили заначки по 24-25. Никто уже ничего наливать не будет - наливалка сломалась! "Денег нет, но вы держитесь там".(с)
Не думал, что и у нас такое будет, но вот "зеленые" и тут сделали. Всеми силами гонят страну к дефолту. МВФ посылают, ЕС посылают. Чтобы никто нам кредитов уже не давал для перекредитовки. Сожгут 10 ярдов из ЗВР в декабре-январе, и будем с голой задницей встречать Новый и Старый год с курсом 33-35.
Опт не ведется на чушь от адептов секты "па 24" и приподнял курсы до 28.52/28.55. Обороты хорошие, спуска к 27 уже никто не ждет.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:05
вот почему я не верю таким прогнозам ?
Потому что они основаны либо на эмпиризме с добавкой теханализа (смотрим на кривые курса за последние годы и строим догадки про повторение тех же сезонных колебаний), либо "прогнозист" (или просто проповедник типа 2006-го) воспринимает доллар только как товар и пытается ванговать на основе только баланса спроса и предложения
Про эмпирический подход могу вспомнить рынок недвиги до 2008г., когда на основе 6-7-летних наблюдений родилась максима "буит тока дорожать!" - поверившие в неё много могли бы нам рассказать..... Я и сам на основе "сезонности" в начале октября 2008г. слил хороший пакован по 5,15 для размещения на 9-месячный депо - ведь в июле я откупил его по 4,63 по завершению весьма жирного 9-месячного Результат моей операции в июле 2009г. понятен, я полагаю
Про доллар / валюту как товар - тоже крайне ошибочный подход. У денег 4 функции, сводить всё только к средству накопления в реалиях Украины неправильно - если доллар у нас не средство платежа и обращения, то функцию меры стоимости никто не отменит. Проповедник-2006 рассматривает валюту только как средство накопления и пытается убедить сирых и убогих, что исключение её из спроса у населения (в пользу гривнедепозитов) приведёт к падению её курса. Да, может в какой-то другой стране и было бы так, но не у нас. Если в еврозоне доллар вырос с 0,88 в начале марта до 0,94 в конце, то он спокойно смог упасть обратно до 0,84 в конце июля. Но почему ? Потому что цены в еврозоне не поднялись, а остались примерно на тех же уровнях - и в промышленности, и в магазинах. А нас при росте курса сразу почти все кидаются переписывать ценники, меняется привлекательность экспорта/импорта каждой группы товаров и создаётся новый ценовой масштаб, новая ценовая реальность..... Та же вещь в гривне стала стоить больше, а за границей цена осталась та же, в одной и той же валюте соотношение цен осталось почти прежним. Но при ревальвации цены даже на импортные товары практически не уменьшают, а на просто отечественные аналоги и подавно, значит при ревальвации цены в Украине выраженные в валюте должны вырасти ? Но этому начинает противодействовать возрастающий импорт (= спрос на валюту), снижается доходность экспорта (= снижается предложение валюты), да и вообще непонятно как в небогатой стране цены на один и тот же товар могут быть выше европейских или расти приличными темпами, чтобы оперативно их догнать ??? Парадокс.....
Пардон за много текста
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