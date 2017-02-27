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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6666666766686669>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 75
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
12%
9
28,50-29,00
39%
29
29,00-29,50
16%
12
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
9
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Запорожье , от Сталеваров и до Малого продажа 28.50
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 14:59

  Zebra написав:Шо там НБУ наливает?

Смотря кому и что. Может коньячок народ распивает в тиши кабинетов, пока пересичные на заднице волосы рвут, что слили заначки по 24-25.:mrgreen: Никто уже ничего наливать не будет - наливалка сломалась! "Денег нет, но вы держитесь там".(с)
Не думал, что и у нас такое будет, но вот "зеленые" и тут сделали. Всеми силами гонят страну к дефолту. МВФ посылают, ЕС посылают. Чтобы никто нам кредитов уже не давал для перекредитовки. Сожгут 10 ярдов из ЗВР в декабре-январе, и будем с голой задницей встречать Новый и Старый год с курсом 33-35.

Опт не ведется на чушь от адептов секты "па 24" и приподнял курсы до 28.52/28.55. Обороты хорошие, спуска к 27 уже никто не ждет.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:05

  fin написав:
  serkondr написав:
  Игорь Алексеевич написав:а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5??? :shock:
странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.
кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.
а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 :D


Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?
Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?
Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное.
Я уверен, что курс еще будет в районе 27,5, весна-лето 2021г. Поэтому не покупаю и не собираюсь брать выше 28.


вот почему я не верю таким прогнозам ?
Потому что они основаны либо на эмпиризме с добавкой теханализа (смотрим на кривые курса за последние годы и строим догадки про повторение тех же сезонных колебаний), либо "прогнозист" (или просто проповедник типа 2006-го) воспринимает доллар только как товар и пытается ванговать на основе только баланса спроса и предложения :oops:
Про эмпирический подход могу вспомнить рынок недвиги до 2008г., когда на основе 6-7-летних наблюдений родилась максима "буит тока дорожать!" - поверившие в неё много могли бы нам рассказать..... Я и сам на основе "сезонности" в начале октября 2008г. слил хороший пакован по 5,15 для размещения на 9-месячный депо - ведь в июле я откупил его по 4,63 по завершению весьма жирного 9-месячного :lol: Результат моей операции в июле 2009г. понятен, я полагаю
Про доллар / валюту как товар - тоже крайне ошибочный подход. У денег 4 функции, сводить всё только к средству накопления в реалиях Украины неправильно - если доллар у нас не средство платежа и обращения, то функцию меры стоимости никто не отменит. Проповедник-2006 рассматривает валюту только как средство накопления и пытается убедить сирых и убогих, что исключение её из спроса у населения (в пользу гривнедепозитов) приведёт к падению её курса. Да, может в какой-то другой стране и было бы так, но не у нас. Если в еврозоне доллар вырос с 0,88 в начале марта до 0,94 в конце, то он спокойно смог упасть обратно до 0,84 в конце июля. Но почему ? Потому что цены в еврозоне не поднялись, а остались примерно на тех же уровнях - и в промышленности, и в магазинах. А нас при росте курса сразу почти все кидаются переписывать ценники, меняется привлекательность экспорта/импорта каждой группы товаров и создаётся новый ценовой масштаб, новая ценовая реальность..... Та же вещь в гривне стала стоить больше, а за границей цена осталась та же, в одной и той же валюте соотношение цен осталось почти прежним. Но при ревальвации цены даже на импортные товары практически не уменьшают, а на просто отечественные аналоги и подавно, значит при ревальвации цены в Украине выраженные в валюте должны вырасти ? Но этому начинает противодействовать возрастающий импорт (= спрос на валюту), снижается доходность экспорта (= снижается предложение валюты), да и вообще непонятно как в небогатой стране цены на один и тот же товар могут быть выше европейских или расти приличными темпами, чтобы оперативно их догнать ??? Парадокс.....
Пардон за много текста
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:38

Похоже, что воспользоваться ситуативным ценовым преимуществом спота аграриям если и удастся, то с долгосрочными негативными последствиями. Но скорее всего, что трейдеры сумеют выкрутить руки уже сейчас

Из-за срыва форвардных контрактов по зерну украинские аграрии будут терять более $400 млн в год
https://interfax.com.ua/news/economic/699922.html

На зерновом рынке Украины сложилась тревожная ситуация. Срыв отечественными производителями форвардных контрактов будет иметь долгосрочные негативные последствия для украинских аграриев.
Об этом предупреждают эксперты и участники рынка.
Как известно, украинские аграрии зачастую работают по форвардным контрактам – получают наперед по оговоренной цене оплату за продукцию (в виде денег, семян, удобрений и пр). Однако сегодня часть недобросовестных производителей и поставщиков зерна, манипулируя неурожаем, пытается сорвать выполнение взятых на себя обязательств по форварду.
Если эта тенденция приобретет массовый характер, Украина может попасть в список недобросовестных поставщиков зерновых, что отразится на всем АПК.
Сегодня мультинациональные компании-трейдеры работают с маржей 1-3$/т, в случае дефолтов в последующем они будут закладывать в цену риски невыполнения контрактов украинскими поставщиками. Маржа вырастет до $8-10. В пересчете на объем экспорта сумма составит порядка $420 млн в год. Именно столько ежегодно будут недополучать наши аграрии, если Украина подорвет доверие международных трейдеров. В свою очередь это приведет к недофинансированию отрасли и падению производства зерна в будущем
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:42

  холява написав:Запорожье , от Сталеваров и до Малого продажа 28.50

нифига, Зирка 28,51
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:56

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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А на что рассчитывают слюги народа, послав в лес весь запад?
Я возможно не вижу всей многоходовочки.

Или это сознательное сбрасывание Украины в руки рашки?
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По поводу моего прогноза 29 в октябре, я давал ровную цифру, заокругляйте 28.50+ на мб и нале, получается 29.

Ноябрь 30, декабрь 32, январь 35, среднее в 2021 году 36-37 - мой прогноз в силе.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:04

  edvardd написав:
  холява написав:Запорожье , от Сталеваров и до Малого продажа 28.50

нифига, Зирка 28,51


Привет , Старина .
Сейчас будете смеяться , только что ехал с Мира , все , те кто 28.50 выставили подняли продажу на 2-3 копейки
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ракета приняла вертикальное положение и прогреваются двигатели.
Zebra
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