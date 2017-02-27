Додано: П'ят 30 жов, 2020 15:05

fin написав: serkondr написав: Игорь Алексеевич написав: а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5???

странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.

кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.

а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27 а что здесь на форуме не знали, что курс будет осенью 28,5???странно. еще летом было ясно, что после выборов увидим 28,5.кстати в концу декабря будет 29,5 - 29,85.а где наши 25-ти пятники? что они скажут про курс 29???. наверное опять всем навешают лапшу про скорое возвращение к отметки 26-27



Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?

Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?

Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное. Знать то знали , спасибо форумчанам - предупреждали , но тогда было мало гривны , а сегодня гривна есть. И ,что делать ? Покупать по 28,60 или еще ждать ?Понятно , до Нового года может быть курс 29 -30 , а весной , летом ?Интересуюсь периодом год - два, в плане сохранить заработанное. Я уверен, что курс еще будет в районе 27,5, весна-лето 2021г. Поэтому не покупаю и не собираюсь брать выше 28. Я уверен, что курс еще будет в районе 27,5, весна-лето 2021г. Поэтому не покупаю и не собираюсь брать выше 28.

вот почему я не верю таким прогнозам ?Потому что они основаны либо на эмпиризме с добавкой теханализа (смотрим на кривые курса за последние годы и строим догадки про повторение тех же сезонных колебаний), либо "прогнозист" (или просто проповедник типа 2006-го) воспринимает доллар только как товар и пытается ванговать на основе только баланса спроса и предложенияПро эмпирический подход могу вспомнить рынок недвиги до 2008г., когда на основе 6-7-летних наблюдений родилась максима "буит тока дорожать!" - поверившие в неё много могли бы нам рассказать..... Я и сам на основе "сезонности" в начале октября 2008г. слил хороший пакован по 5,15 для размещения на 9-месячный депо - ведь в июле я откупил его по 4,63 по завершению весьма жирного 9-месячногоРезультат моей операции в июле 2009г. понятен, я полагаюПро доллар / валюту как товар - тоже крайне ошибочный подход. У денег 4 функции, сводить всё только к средству накопления в реалиях Украины неправильно - если доллар у нас не средство платежа и обращения, то функцию меры стоимости никто не отменит. Проповедник-2006 рассматривает валюту только как средство накопления и пытается убедить сирых и убогих, что исключение её из спроса у населения (в пользу гривнедепозитов) приведёт к падению её курса. Да, может в какой-то другой стране и было бы так, но не у нас. Если в еврозоне доллар вырос с 0,88 в начале марта до 0,94 в конце, то он спокойно смог упасть обратно до 0,84 в конце июля. Но почему ? Потому что цены в еврозоне не поднялись, а остались примерно на тех же уровнях - и в промышленности, и в магазинах. А нас при росте курса сразу почти все кидаются переписывать ценники, меняется привлекательность экспорта/импорта каждой группы товаров и создаётся новый ценовой масштаб, новая ценовая реальность..... Та же вещь в гривне стала стоить больше, а за границей цена осталась та же, в одной и той же валюте соотношение цен осталось почти прежним. Но при ревальвации цены даже на импортные товары практически не уменьшают, а на просто отечественные аналоги и подавно, значит при ревальвации цены в Украине выраженные в валюте должны вырасти ? Но этому начинает противодействовать возрастающий импорт (= спрос на валюту), снижается доходность экспорта (= снижается предложение валюты), да и вообще непонятно как в небогатой стране цены на один и тот же товар могут быть выше европейских или расти приличными темпами, чтобы оперативно их догнать ??? Парадокс.....Пардон за много текста