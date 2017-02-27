Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:24

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з.............30.10.2020...........02.11.2020

дата розрахунку............29.10.2020............30.10.2020

Євро...............................33,2984.................33,2475...-0.15%

Долар США....................28,4383.................28,4507...+0.04%

После полудня доллар прибавил около копейки.

Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна.

Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия.

После 12 опять опустились на полкопейки, а перед обедом снова вернулись обратно. После обеда, когда по традициям пятницы серьезных игроков уже не осталось (о чем свидетельствует отсутствие влияния вечернего роста на официальный курс, который находится внутри дневного диапазона котировок), кому-то вдруг срочно понадобилась валюта. Начался достаточно интенсивный рост, спред расширился до 2 копеек. До 15-30 выросли на 4.5 копейки. Рыжик настолько распоясался, что по свидетельствам очевидцев, вынужден был вмешаться регулятор.

Официальный курс встретили котировками 28.4900 - 28.5100. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Почти вся сессия прошла спокойно с очень мелкими разнонаправленными движениями вокруг одного уровня. Можно говорить об относительной сбалансированности спроса и предложения, несмотря на вечернее показательное выступление.



Этот день в истории:

2019 - 24.9954 (-12) +346

2018 - 28.1644 (-4) +29



2017 - 26.8294 (-5)

2016 - 25.4960 (-4)