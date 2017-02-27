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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6666666766686669

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 75
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
12%
9
28,50-29,00
39%
29
29,00-29,50
16%
12
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
9
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............30.10.2020...........02.11.2020
дата розрахунку............29.10.2020............30.10.2020
Євро...............................33,2984.................33,2475...-0.15%
Долар США....................28,4383.................28,4507...+0.04%
После полудня доллар прибавил около копейки.
Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна.
Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия.
После 12 опять опустились на полкопейки, а перед обедом снова вернулись обратно. После обеда, когда по традициям пятницы серьезных игроков уже не осталось (о чем свидетельствует отсутствие влияния вечернего роста на официальный курс, который находится внутри дневного диапазона котировок), кому-то вдруг срочно понадобилась валюта. Начался достаточно интенсивный рост, спред расширился до 2 копеек. До 15-30 выросли на 4.5 копейки. Рыжик настолько распоясался, что по свидетельствам очевидцев, вынужден был вмешаться регулятор.
Официальный курс встретили котировками 28.4900 - 28.5100. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Почти вся сессия прошла спокойно с очень мелкими разнонаправленными движениями вокруг одного уровня. Можно говорить об относительной сбалансированности спроса и предложения, несмотря на вечернее показательное выступление.

Этот день в истории:
2019 - 24.9954 (-12) +346
2018 - 28.1644 (-4) +29

2017 - 26.8294 (-5)
2016 - 25.4960 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:33

  Captain Obvious написав:А на что рассчитывают слюги народа, послав в лес весь запад?
Я возможно не вижу всей многоходовочки.

Или это сознательное сбрасывание Украины в руки рашки?

Імхо, так. Многоходовочка ще з часів серіала "Слуга народа"!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:48

  Zebra написав:Ракета приняла вертикальное положение и прогреваются двигатели.


Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, нарешті 28.50. Місяць йшли з часу мого прогнозу.

Імхо, на наступному тижні + 1 грн до курсу буде по фіксам тижня.
Зображення
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