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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6667666866696670>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 77
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
13%
10
28,50-29,00
39%
30
29,00-29,50
16%
12
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
9
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............30.10.2020...........02.11.2020
дата розрахунку............29.10.2020............30.10.2020
Євро...............................33,2984.................33,2475...-0.15%
Долар США....................28,4383.................28,4507...+0.04%
После полудня доллар прибавил около копейки.
Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна.
Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия.
После 12 опять опустились на полкопейки, а перед обедом снова вернулись обратно. После обеда, когда по традициям пятницы серьезных игроков уже не осталось (о чем свидетельствует отсутствие влияния вечернего роста на официальный курс, который находится внутри дневного диапазона котировок), кому-то вдруг срочно понадобилась валюта. Начался достаточно интенсивный рост, спред расширился до 2 копеек. До 15-30 выросли на 4.5 копейки. Рыжик настолько распоясался, что по свидетельствам очевидцев, вынужден был вмешаться регулятор.
Официальный курс встретили котировками 28.4900 - 28.5100. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Почти вся сессия прошла спокойно с очень мелкими разнонаправленными движениями вокруг одного уровня. Можно говорить об относительной сбалансированности спроса и предложения, несмотря на вечернее показательное выступление.

Этот день в истории:
2019 - 24.9954 (-12) +346
2018 - 28.1644 (-4) +29

2017 - 26.8294 (-5)
2016 - 25.4960 (-4)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:33

  Captain Obvious написав:А на что рассчитывают слюги народа, послав в лес весь запад?
Я возможно не вижу всей многоходовочки.

Или это сознательное сбрасывание Украины в руки рашки?

Імхо, так. Многоходовочка ще з часів серіала "Слуга народа"!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:48

  Zebra написав:Ракета приняла вертикальное положение и прогреваются двигатели.


Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 16:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну, нарешті 28.50. Місяць йшли з часу мого прогнозу.

Імхо, на наступному тижні + 1 грн до курсу буде по фіксам тижня.
Зображення
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:12

15:26
Национальный банк вышел с продажей по 28,505. У него уже купили пару миллионов.

16:03
В 15:40 Нацбанк ушел с рынка. Всего продал за сегодня около 20 млн. долларов.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:36

  change_pm написав:Ну, нарешті 28.50. Місяць йшли з часу мого прогнозу.

Імхо, на наступному тижні + 1 грн до курсу буде по фіксам тижня.
Зображення


Мне кажется или лить начнёт агрессивнее, либо спрос утихомирится.
И увидим кручение вокруг .40
Посмотрим.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:36

Результаты интервенций за неделю

За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.

Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты :)

Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:50

  Zebra написав:По поводу моего прогноза 29 в октябре, я давал ровную цифру, заокругляйте 28.50+ на мб и нале, получается 29.

Ахахах, готовимся округлять 28 к 30, 30 к 50 и т.д.))
А по факту, к пику подходим, аграрии скоро уже могут заводить валюту для уплаты квартальных налогов :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:59

Alex2006
Пик будет к НГ , когда будет 30-31, ну продадут аграрии, чуть притормозит, потом опяь вверх, идем к ЭОК - 30грн за доллар.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:02

  vitaliian написав:
  Striker написав:
  vitaliian написав:это да системная проблема...но бывают исключения.

Меньше 20 коп спреда по евро не видел. Куплю евро разве что когда опустится до 1.15.
в обменке под домом спрэд может достигать 50 коп но если подойти конструктивнее спрэд можно сузить до 2 копеек
Зображення
евро интересна широким разнообразием местных курсов покупки/продажи
я пару раз писал когда евро продавали дешевле форекса

а проезд из Полтавы во Львов учитывали ? :)
Вас не поймешь, вот Ваше сообщение от 9 октября
  vitaliian написав:я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес....
...я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло)
Игорь
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