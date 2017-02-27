Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.............30.10.2020...........02.11.2020 дата розрахунку............29.10.2020............30.10.2020 Євро...............................33,2984.................33,2475...-0.15% Долар США....................28,4383.................28,4507...+0.04% После полудня доллар прибавил около копейки. Открылись расширением спреда вниз на полкопейки до 2 копеек. Росле утреннего кофе опустились на полкопейки, сузив спред до 1.5 копеек. После небольшой паузы вернулись обратно. Незадолго до 12 на полкопейки выросли, достигнув уровня вчерашнего закрытия. Котировки евро чуть ниже закрытия, на международных рынках динамика минимальна. Справочный курс встретили котировками 28.4450 - 28.4600, что на полкопейки выше открытия. После 12 опять опустились на полкопейки, а перед обедом снова вернулись обратно. После обеда, когда по традициям пятницы серьезных игроков уже не осталось (о чем свидетельствует отсутствие влияния вечернего роста на официальный курс, который находится внутри дневного диапазона котировок), кому-то вдруг срочно понадобилась валюта. Начался достаточно интенсивный рост, спред расширился до 2 копеек. До 15-30 выросли на 4.5 копейки. Рыжик настолько распоясался, что по свидетельствам очевидцев, вынужден был вмешаться регулятор. Официальный курс встретили котировками 28.4900 - 28.5100. За день выросли на 5 копеек относительно открытия и на 4.5 копейки относительно вчерашнего закрытия. Почти вся сессия прошла спокойно с очень мелкими разнонаправленными движениями вокруг одного уровня. Можно говорить об относительной сбалансированности спроса и предложения, несмотря на вечернее показательное выступление.
Этот день в истории: 2019 - 24.9954 (-12) +346 2018 - 28.1644 (-4) +29
Zebra написав:Ракета приняла вертикальное положение и прогреваются двигатели.
Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн. Из них: - по единому курсу - 100 млн; - выбором лучшей цены - 47.5 млн. Ничего не покупал.
Попытаемся разложить по дням: - понедельник - 30; - вторник - 0; - среда - 50; - четверг день - 30; - четверг вечер + пятница - 37.5. Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты
Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.
Zebra написав:По поводу моего прогноза 29 в октябре, я давал ровную цифру, заокругляйте 28.50+ на мб и нале, получается 29.
Ахахах, готовимся округлять 28 к 30, 30 к 50 и т.д.)) А по факту, к пику подходим, аграрии скоро уже могут заводить валюту для уплаты квартальных налогов
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
vitaliian написав:это да системная проблема...но бывают исключения.
Меньше 20 коп спреда по евро не видел. Куплю евро разве что когда опустится до 1.15.
в обменке под домом спрэд может достигать 50 коп но если подойти конструктивнее спрэд можно сузить до 2 копеек евро интересна широким разнообразием местных курсов покупки/продажи я пару раз писал когда евро продавали дешевле форекса
а проезд из Полтавы во Львов учитывали ? Вас не поймешь, вот Ваше сообщение от 9 октября
vitaliian написав:я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.... ...я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло)