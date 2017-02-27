Додано: П'ят 30 жов, 2020 17:12

15:26

Национальный банк вышел с продажей по 28,505. У него уже купили пару миллионов.



16:03

В 15:40 Нацбанк ушел с рынка. Всего продал за сегодня около 20 млн. долларов.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.