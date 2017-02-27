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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6667666866696670

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 77
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
4%
3
28,00-28,50
13%
10
28,50-29,00
39%
30
29,00-29,50
16%
12
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
9
Всього голосів : 77
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05

США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:09

  Сибарит написав:Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.


Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas :D
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11

  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

Де ти побачив мінус п’ять ?
Сп500 мінус 1.4% наразі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:14

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.

Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты :)

Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.

от коли продасть що купив з початку року, тоді і послухаєм панікьорів,
а щас рокета вернулась в мєсац март
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:23

Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) 18-05:

Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52)

Разнообразие курсов, большинство курсов продажи - 28.57(58), но есть офера и выше. Диапазон котировок: 28.50..28.54 - 28.57..28.60

Чернигов 28.51 - 28.61 (28.49 - 28.53)
Сумы 28.45..28.50 - 28.60 (28.45 - 28.55)
Полтава 28.50 - 28.58 (28.46 - 28.50)

Заметный рост по итогу дня, впрочем как и по итогу рабочей недели.
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Харьков 28.44 - 28.46
Чернигов 28.35 - 28.48
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.38 - 28.47

Всем хороших выходных.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:27

  zРадио написав:
  Сибарит написав:Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.


Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas :D

там было 3 млрд нафтогаза (подарок Путина), из которых НБУ купил аж один.
остальные "рыночными инструментами" утекли бегущим из пирамиды спекулям.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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