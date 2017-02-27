|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05
США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.
Life is good.
-
vladus17
-
-
- Повідомлень: 1671
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:09
Сибарит написав:
Чистая покупка с начала года
составляет 777.8 млн.
Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 8058
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1470 раз.
- Подякували: 3306 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11
vladus17 написав:
США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.
Де ти побачив мінус п’ять ?
Сп500 мінус 1.4% наразі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 9173
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:14
Сибарит написав:
За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.
Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты
Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.
от коли продасть що купив з початку року, тоді і послухаєм панікьорів,
а щас рокета вернулась в мєсац март
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1600 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:23
Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) 18-05:
Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52
)
Разнообразие курсов, большинство курсов продажи - 28.57(58), но есть офера и выше. Диапазон котировок: 28.50..28.54 - 28.57..28.60
Чернигов 28.51 - 28.61 (28.49 - 28.53
)
Сумы 28.45..28.50 - 28.60 (28.45 - 28.55
)
Полтава 28.50 - 28.58 (28.46 - 28.50
)
Заметный рост по итогу дня, впрочем как и по итогу рабочей недели.
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Харьков 28.44 - 28.46
Чернигов 28.35 - 28.48
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.38 - 28.47
Всем хороших выходных.
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 1171
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 2352 раз.
- Подякували: 1603 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:27
zРадио написав: Сибарит написав:
Чистая покупка с начала года
составляет 777.8 млн.
Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas
там было 3 млрд нафтогаза (подарок Путина), из которых НБУ купил аж один.
остальные "рыночными инструментами" утекли бегущим из пирамиды спекулям.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2760
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 1165 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20172
|2579760
|
П'ят 30 жов, 2020 13:24
osafly
|
|7260
|1667351
|
Чет 29 жов, 2020 16:28
ЛОБ
|
|540
|129037
|
|