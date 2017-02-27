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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66686669667066716672>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 79
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
4
28,00-28,50
13%
10
28,50-29,00
38%
30
29,00-29,50
16%
13
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:05

США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.
Life is good.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:09

  Сибарит написав:Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.


Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas :D
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11

  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

Де ти побачив мінус п’ять ?
Сп500 мінус 1.4% наразі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:14

  Сибарит написав:За прошедшую неделю 26-30.10.2020 НБУ продал 147,5 млн.
Из них:
- по единому курсу - 100 млн;
- выбором лучшей цены - 47.5 млн.
Ничего не покупал.

Попытаемся разложить по дням:
- понедельник - 30;
- вторник - 0;
- среда - 50;
- четверг день - 30;
- четверг вечер + пятница - 37.5.
Разделить последний пункт не представляется возможным. По оценкам участников рынка получается примерно 20 + 17.5, но это может быть не совсем точно. Сегодняшний запоздалец спутал нам все карты :)

Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.

от коли продасть що купив з початку року, тоді і послухаєм панікьорів,
а щас рокета вернулась в мєсац март
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:23

Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) 18-05:

Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52)

Разнообразие курсов, большинство курсов продажи - 28.57(58), но есть офера и выше. Диапазон котировок: 28.50..28.54 - 28.57..28.60

Чернигов 28.51 - 28.61 (28.49 - 28.53)
Сумы 28.45..28.50 - 28.60 (28.45 - 28.55)
Полтава 28.50 - 28.58 (28.46 - 28.50)

Заметный рост по итогу дня, впрочем как и по итогу рабочей недели.
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Харьков 28.44 - 28.46
Чернигов 28.35 - 28.48
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.38 - 28.47

Всем хороших выходных.
Patrick
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:27

  zРадио написав:
  Сибарит написав:Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.


Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas :D

там весной было $3 млрд нафтогаза (подарок Путина), из которых НБУ купил аж один.
остальные "рыночными инструментами" утекли бегущим из пирамиды спекулям.

в принципе, нафтогаз это государственная компания, получающая зарплаты и фондирование из бюджета Украины...а значит можно сказать переложили из левого государственного кармана в правый $1 млрд. от того, что считать это "покупками НБУ" халва слаще не станет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:37

  zРадио написав:
  Сибарит написав:Чистая покупка с начала года составляет 777.8 млн.


Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas :D


Если посмотреть по неделям, будет видно, что вопреки слому тренда по облигациям, НБУ выкупал почти весь год. Был небольшой период продажи весной и последние 7 недель. Это не единственный фактор, влияющий на баланс валютного рынка.

А если будете возмущаться, что мешаю Вам ужасаться, начну считать баланс интервенций за все три года их проведения в нынешнем формате :lol:

На всяки случай, еще раз даю ссылку на статистику интервенций.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:43

  Игорь написав:а проезд из Полтавы во Львов учитывали ? :)
Вас не поймешь, вот Ваше сообщение от 9 октября
  vitaliian написав:я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес....
...я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло)

мне приятно что меня цитируют но увы противоречий нет. Внутри одного банка спрэд по евро как правило конский, но из-за широкого разнообразия курсов иногда можно купить евро дешевле, чем некоторые другие банки принимают. То есть да побегать из Полтавы во Львов, что для жителя столицы не проблема - 95% банков имеют отделения в центре.

Касательно того что кассы не хотят брать валюту, кассир на ставке ей чем меньше лопатить бумаги - тем проще жить, деньги то не её, а ответственность за сделку наоборот висит на ней, поэтому каждую купюру изучают под микроскопом. В идеале для кассира, чтоб ей валюту вообще не несли. Клиенту банка конечно не откажут (чревато), а человек с улицы кассира не интересует от слова вообще. Это наши реалии - 20 лет деградации и банки не исключение. Можно попробовать стать клиентом или пойти в обменник.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:49

dollar euro zloty

Продав долари, купив злоті. Євро тримаю.
По долару верх(high), зливайтесь, три червоних.
Востаннє редагувалось tobias в П'ят 30 жов, 2020 18:56, всього редагувалось 2 разів.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:55

  Сибарит написав:
Если посмотреть по неделям, будет видно, что вопреки слому тренда по облигациям, НБУ выкупал почти весь год. Был небольшой период продажи весной и последние 7 недель. Это не единственный фактор, влияющий на баланс валютного рынка.

А если будете возмущаться, что мешаю Вам ужасаться, начну считать баланс интервенций за все три года их проведения в нынешнем формате :lol:

На всяки случай, еще раз даю ссылку на статистику интервенций.


Та я ж и не возмущаюсь особо)) Наоборот, спасибо, что регулярно тратите время на обзоры. Просто YTD-показатель в неспокойном 2020-м мне видится таким, который может подать и ложно-иллюзорную картинку реальности.

Например, в ВВП за 2020-й скрыто 2 благополучных месяца. И можно умозрительно посчитать, что на низкой базе в 2021-м мы получим рост. Но при детальном рассмотрении окажется, что база 1-го квартала не такая уж и низкая, и ВВП 2021 будет в отрицательной зоне как минимум до апреля, после чего будет показан существенный рост на очень низкой базе 2-го квартала, а дальше - фиг его знает... В общем, вы поняли, о чем я :lol:
zРадио
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