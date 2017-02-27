Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:43

Игорь написав: а проезд из Полтавы во Львов учитывали ?

Вас не поймешь, вот Ваше сообщение от 9 октября

vitaliian написав: я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес....

...я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло) я вчера зашел в агриколь там тоже не захотели брать валюту, типа открывайте счёт, платите за обслуживание и т.д. Странный бизнес.......я ни к чему не призываю, просто делюсь впечатлениями. Из минусов неадекватный спрэд по евро в наших банках. И кассы брать наличный евро не очень хотят (или мне не повезло) а проезд из Полтавы во Львов учитывали ?Вас не поймешь, вот Ваше сообщение от 9 октября

мне приятно что меня цитируют но увы противоречий нет. Внутри одного банка спрэд по евро как правило конский, но из-за широкого разнообразия курсов иногда можно купить евро дешевле, чем некоторые другие банки принимают. То есть да побегать из Полтавы во Львов, что для жителя столицы не проблема - 95% банков имеют отделения в центре.Касательно того что кассы не хотят брать валюту, кассир на ставке ей чем меньше лопатить бумаги - тем проще жить, деньги то не её, а ответственность за сделку наоборот висит на ней, поэтому каждую купюру изучают под микроскопом. В идеале для кассира, чтоб ей валюту вообще не несли. Клиенту банка конечно не откажут (чревато), а человек с улицы кассира не интересует от слова вообще. Это наши реалии - 20 лет деградации и банки не исключение. Можно попробовать стать клиентом или пойти в обменник.