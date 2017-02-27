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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:09
Этот показатель, ИМХО, вообще ничего не меряет. Первые 2 месяца года - приток FDI и спекулятивного капитала в ОВГЗ, последующие 8 - их отток. Внутри периода - слом направлений всех, или почти всех трендов. Поэтому сама сумма - это apples plus bananas
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:11
Де ти побачив мінус п’ять ?
Сп500 мінус 1.4% наразі
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:14
от коли продасть що купив з початку року, тоді і послухаєм панікьорів,
а щас рокета вернулась в мєсац март
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:23
Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) 18-05:
Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52)
Разнообразие курсов, большинство курсов продажи - 28.57(58), но есть офера и выше. Диапазон котировок: 28.50..28.54 - 28.57..28.60
Чернигов 28.51 - 28.61 (28.49 - 28.53)
Сумы 28.45..28.50 - 28.60 (28.45 - 28.55)
Полтава 28.50 - 28.58 (28.46 - 28.50)
Заметный рост по итогу дня, впрочем как и по итогу рабочей недели.
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Всем хороших выходных.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:27
там весной было $3 млрд нафтогаза (подарок Путина), из которых НБУ купил аж один.
остальные "рыночными инструментами" утекли бегущим из пирамиды спекулям.
в принципе, нафтогаз это государственная компания, получающая зарплаты и фондирование из бюджета Украины...а значит можно сказать переложили из левого государственного кармана в правый $1 млрд. от того, что считать это "покупками НБУ" халва слаще не станет
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:37
Если посмотреть по неделям, будет видно, что вопреки слому тренда по облигациям, НБУ выкупал почти весь год. Был небольшой период продажи весной и последние 7 недель. Это не единственный фактор, влияющий на баланс валютного рынка.
А если будете возмущаться, что мешаю Вам ужасаться, начну считать баланс интервенций за все три года их проведения в нынешнем формате
На всяки случай, еще раз даю ссылку на
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:43
мне приятно что меня цитируют но увы противоречий нет. Внутри одного банка спрэд по евро как правило конский, но из-за широкого разнообразия курсов иногда можно купить евро дешевле, чем некоторые другие банки принимают. То есть да побегать из Полтавы во Львов, что для жителя столицы не проблема - 95% банков имеют отделения в центре.
Касательно того что кассы не хотят брать валюту, кассир на ставке ей чем меньше лопатить бумаги - тем проще жить, деньги то не её, а ответственность за сделку наоборот висит на ней, поэтому каждую купюру изучают под микроскопом. В идеале для кассира, чтоб ей валюту вообще не несли. Клиенту банка конечно не откажут (чревато), а человек с улицы кассира не интересует от слова вообще. Это наши реалии - 20 лет деградации и банки не исключение. Можно попробовать стать клиентом или пойти в обменник.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:49
dollar euro zloty
Продав долари, купив злоті. Євро тримаю.
По долару верх(high), зливайтесь, три червоних.
Востаннє редагувалось tobias в П'ят 30 жов, 2020 18:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 18:55
Та я ж и не возмущаюсь особо)) Наоборот, спасибо, что регулярно тратите время на обзоры. Просто YTD-показатель в неспокойном 2020-м мне видится таким, который может подать и ложно-иллюзорную картинку реальности.
Например, в ВВП за 2020-й скрыто 2 благополучных месяца. И можно умозрительно посчитать, что на низкой базе в 2021-м мы получим рост. Но при детальном рассмотрении окажется, что база 1-го квартала не такая уж и низкая, и ВВП 2021 будет в отрицательной зоне как минимум до апреля, после чего будет показан существенный рост на очень низкой базе 2-го квартала, а дальше - фиг его знает... В общем, вы поняли, о чем я
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