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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6669667066716672>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 79
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
4
28,00-28,50
13%
10
28,50-29,00
38%
30
29,00-29,50
16%
13
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
власть проиграла выборы, начался поиск нового статус-кво, скоро полетят головы проигравших губернаторов (1я на вылет харьковская голова), станет дороже договариваться в раде, отсюда может сформироваться новый курс с креном в сторону интересов победителей.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:01

Підсумки екстреного засідання РНБО:
Зеленський доручив розробити законопроєкт про «доброчесність конституційного судочинства»

ай да маладєц :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:02

Туреччину добряче трусонуло. Євро вверх!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:04

  tobias написав:Туреччину добряче трусонуло. Євро вверх!

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верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:16

  greenozon написав:«доброчесність конституційного судочинства»


это видимо только Зельцу ведомо, что этот набор букв означает. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вышла статистика по деньгам в обращении, за 12 месяцев на 1.09.2020 рост +31.9%

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Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:24

  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

интересно, кому и зачем вы это пишете?
большинству (даже тут) индесы не очень интересны.
а кто следит - может их посмотреть в соседней закладке.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вообщем темпы баблопринта не сбавляются. Уже скоро курс гривневлошенцев "приятно" удивит.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:27

  Patrick написав:Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) 18-05:

Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52)

Разнообразие курсов, большинство курсов продажи - 28.57(58), но есть офера и выше. Диапазон котировок: 28.50..28.54 - 28.57..28.60

Чернигов 28.51 - 28.61 (28.49 - 28.53)
Сумы 28.45..28.50 - 28.60 (28.45 - 28.55)
Полтава 28.50 - 28.58 (28.46 - 28.50)

Заметный рост по итогу дня, впрочем как и по итогу рабочей недели.
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Харьков 28.44 - 28.46
Чернигов 28.35 - 28.48
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.38 - 28.47

Всем хороших выходных.

З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.
Даю вже прогнози на місяць, бо саме на такий час мене блокують.
Trast
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:30

  Zebra написав:Вообщем темпы баблопринта не сбавляются. Уже скоро курс гривневлошенцев "приятно" удивит.

а может и не скоро, далеко не вся напечатанная ликвидность идет на межбанк. Не упрощайте, валютообмен не единственная функция денег в экономике. Курс можно держать в коридоре 26,50-28,50 пока есть резервы, вот за чем надо пристально следить. Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 19:48, всього редагувалось 4 разів.
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