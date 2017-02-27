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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:01
zРадио написав:
Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
власть проиграла выборы, начался поиск нового статус-кво, скоро полетят головы проигравших губернаторов (1я на вылет харьковская голова), станет дороже договариваться в раде, отсюда может сформироваться новый курс с креном в сторону интересов победителей.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 30 жов, 2020 19:01, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:01
Підсумки екстреного засідання РНБО:
Зеленський доручив розробити законопроєкт про «доброчесність конституційного судочинства»
ай да маладєц
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:02
Туреччину добряче трусонуло. Євро вверх!
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:16
greenozon написав:
«доброчесність конституційного судочинства»
это видимо только Зельцу ведомо, что этот набор букв означает.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:20
Вышла статистика по деньгам в обращении, за 12 месяцев на 1.09.2020 рост +31.9%
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Zebra
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:24
vladus17 написав:
США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.
интересно, кому и зачем вы это пишете?
большинству (даже тут) индесы не очень интересны.
а кто следит - может их посмотреть в соседней закладке.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:25
Вообщем темпы баблопринта не сбавляются. Уже скоро курс гривневлошенцев "приятно" удивит.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:27
Patrick написав:
Вечерние курсы, доллар (ПОВ, опт) 18-05:
Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52
)
Разнообразие курсов, большинство курсов продажи - 28.57(58), но есть офера и выше. Диапазон котировок: 28.50..28.54 - 28.57..28.60
Чернигов 28.51 - 28.61 (28.49 - 28.53
)
Сумы 28.45..28.50 - 28.60 (28.45 - 28.55
)
Полтава 28.50 - 28.58 (28.46 - 28.50
)
Заметный рост по итогу дня, впрочем как и по итогу рабочей недели.
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Харьков 28.44 - 28.46
Чернигов 28.35 - 28.48
Сумы 28.35 - 28.50
Полтава 28.38 - 28.47
Всем хороших выходных.
З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.
Даю вже прогнози на місяць, бо саме на такий час мене блокують.
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Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:30
Zebra написав:
Вообщем темпы баблопринта не сбавляются. Уже скоро курс гривневлошенцев "приятно" удивит.
а может и не скоро, далеко не вся напечатанная ликвидность идет на межбанк. Не упрощайте, валютообмен не единственная функция денег в экономике. Курс можно держать в коридоре 26,50-28,50 пока есть резервы, вот за чем надо пристально следить. Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 30 жов, 2020 19:48, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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