vitaliian написав:Пт 30 окт, 2020 20:01 Re: Валютный рынок в контексте ДС zРадио писал(а): Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
власть проиграла выборы, начался поиск нового статус-кво, скоро полетят головы проигравших губернаторов (1я на вылет харьковская голова), станет дороже договариваться в раде, отсюда может сформироваться новый курс с креном в сторону интересов победителей.
Что бы это Сити или условно про-экспортерским банкам делать на МБ вечером в Пт? выглядит как типичный предсубботний рыжик: налу помогают немного постричь публику на предвыборных страхах/ожиданяих.