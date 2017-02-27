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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6669667066716672

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 79
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
4
28,00-28,50
13%
10
28,50-29,00
38%
30
29,00-29,50
16%
13
29,50-30,00
9%
7
30,00-30,50
3%
2
30,50-31,00
3%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
9
Всього голосів : 79
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пт 30 окт, 2020 20:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
zРадио писал(а):
Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем

власть проиграла выборы, начался поиск нового статус-кво, скоро полетят головы проигравших губернаторов (1я на вылет харьковская голова), станет дороже договариваться в раде, отсюда может сформироваться новый курс с креном в сторону интересов победителей.


Что бы это Сити или условно про-экспортерским банкам делать на МБ вечером в Пт? выглядит как типичный предсубботний рыжик: налу помогают немного постричь публику на предвыборных страхах/ожиданяих.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:51

  vitaliian написав:Курс можно держать в коридоре 26,50-28,50 пока есть резервы, вот за чем надо пристально следить.

За год было напечатано и пущено в обращение примерно столько гривны, сколько за период с 2014 по 2019 год. Остались считанные дни курса 28.хх
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:53

  vitaliian написав:Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.

Роста ЗВР нет.
Шо было на начало года, примерно столько и осталось.

будут циферки мерцать на табло 29 -> 30 -> 32 -> 35 -> 40+ потом где то нащупается откат до среднегодовых 36-37 в 2021.
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