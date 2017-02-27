Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:20

Zebra написав: vitaliian написав: Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр. Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.

Роста ЗВР нет.

Шо было на начало года, примерно столько и осталось.



будут циферки мерцать на табло 29 -> 30 -> 32 -> 35 -> 40+ потом где то нащупается откат до среднегодовых 36-37 в 2021. Роста ЗВР нет.Шо было на начало года, примерно столько и осталось.будут циферки мерцать на табло 29 -> 30 -> 32 -> 35 -> 40+ потом где то нащупается откат до среднегодовых 36-37 в 2021.

Скорее 32 и 35 не будет.На психологических 30 задержимся. а как перейдём. то сразу 40.Опять задержимся и потом 45, 50, 55, 60.Потом, да , откат неизбежен.Будет какой нить позитив типа кукурузы втюханой на Запад.Равновесие прийдёт не доходя до 50. где то 47-48.И потом 50 будет пугалка как счас 30.Но и это продержится недолго. т к в стране уже накоплены огромные дисбалансы.нужна будет т н перезагрузка.Смущает то, что по валютным доходам мы опустимся до Таджикистана.Но у него хоть серебрянные рудники есть, а мы землю так и не продали.Иными словами. чтобы был опять кратный девал, нужно хотя бы Х2, а это 28,5Х2=57.Дальше лучше не буду. т к на ветке иногда встречаются гривнедепозитчики, не хочу сделать им больно, пусть тешатся иллюзиями.