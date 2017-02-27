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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 66706671667266736674>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 83
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
4
28,00-28,50
13%
11
28,50-29,00
36%
30
29,00-29,50
18%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
2%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Пт 30 окт, 2020 20:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
zРадио писал(а):
Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем

власть проиграла выборы, начался поиск нового статус-кво, скоро полетят головы проигравших губернаторов (1я на вылет харьковская голова), станет дороже договариваться в раде, отсюда может сформироваться новый курс с креном в сторону интересов победителей.


Что бы это Сити или условно про-экспортерским банкам делать на МБ вечером в Пт? выглядит как типичный предсубботний рыжик: налу помогают немного постричь публику на предвыборных страхах/ожиданяих.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:51

  vitaliian написав:Курс можно держать в коридоре 26,50-28,50 пока есть резервы, вот за чем надо пристально следить.

За год было напечатано и пущено в обращение примерно столько гривны, сколько за период с 2014 по 2019 год. Остались считанные дни курса 28.хх
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:53

  vitaliian написав:Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.

Роста ЗВР нет.
Шо было на начало года, примерно столько и осталось.

будут циферки мерцать на табло 29 -> 30 -> 32 -> 35 -> 40+ потом где то нащупается откат до среднегодовых 36-37 в 2021.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Роста ЗВР нет.
Шо было на начало года, примерно столько и осталось.

начало 2020 года корректнее рассматривать в начале 2021 года
на 30.08 есть примерно такие цифры
Зображення
на 31.10 данных пока ещё нет но по предварительной информации катастрофы в них тоже не будет. Для того чтобы всерьёз обеспокоиться, нацбанк должен слить до конца года ещё 3-4 ярда резервов. Цены на энергоносители в этом сезоне более благоприятные, для гривны чем прошлогодние.Сегодня видел солярку по 18грн/л (цена 2015 года) в лс напишу где (если кому нужно).
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав: Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.

Какая взаимосвязь? Ну,например, завтра МВФ нальет нам в ЗВР в долг 100 ярдов. Можно печатать гривну?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:15

  Hotab написав:
  vitaliian написав: Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.

Какая взаимосвязь? Ну,например, завтра МВФ нальет нам в ЗВР в долг 100 ярдов. Можно печатать гривну?

для вас это новость? новая гривна должна быть чем то обеспечена, либо ростом ввп либо ростом звр. В долг/не в долг - другой вопрос, продавец мороженого не спрашивает откуда у вас деньги, как и вы не интересуетесь откуда у него мороженое.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:18

  tobias написав:Продав долари, купив злоті. Євро тримаю.
По долару верх(high), зливайтесь, три червоних.


Три червоних що? Картки? Свистка догори? Свічки донизу?

Рано ще зливатися, до вівторка - взагалі сенсу не бачу, а опісля - справа смаку.
я особисто вірю у клоуна Дона, щось він витне. Нема ще хаю
І до чого тут Туречина? За якою логікою подій витрати на відновлення після землетрусу можуть підтримати ойро? скоріш, вже ліру
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:20

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.

Роста ЗВР нет.
Шо было на начало года, примерно столько и осталось.

будут циферки мерцать на табло 29 -> 30 -> 32 -> 35 -> 40+ потом где то нащупается откат до среднегодовых 36-37 в 2021.


Скорее 32 и 35 не будет.На психологических 30 задержимся. а как перейдём. то сразу 40.Опять задержимся и потом 45, 50, 55, 60.Потом, да , откат неизбежен.Будет какой нить позитив типа кукурузы втюханой на Запад.Равновесие прийдёт не доходя до 50. где то 47-48.И потом 50 будет пугалка как счас 30.Но и это продержится недолго. т к в стране уже накоплены огромные дисбалансы.нужна будет т н перезагрузка.Смущает то, что по валютным доходам мы опустимся до Таджикистана.Но у него хоть серебрянные рудники есть, а мы землю так и не продали.Иными словами. чтобы был опять кратный девал, нужно хотя бы Х2, а это 28,5Х2=57.Дальше лучше не буду. т к на ветке иногда встречаются гривнедепозитчики, не хочу сделать им больно, пусть тешатся иллюзиями. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:новая гривна должна быть чем то обеспечена, либо ростом ввп либо ростом звр

Ростом ВВП - согласен. Какое влияние имеет рост звр?
Ну конкретно и предметно: появились долговые 100ярдов. Можно укрепить гривну в 3 раза? (была популярная тут идея , считать курс по размеру звр) . Вряд ли.
Напечатать 3 триллиона гривен? И? Как помогут звр? Если какое-то количество напечатанной и разданной с вертолета гривны перекочует в наличный доллар в матрасы, то что хорошего произойдет? 100 ярдов не надо отдавать?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Скорее 32 и 35 не будет.На психологических 30 задержимся. а как перейдём. то сразу 40.Опять задержимся и потом 45, 50, 55, 60
девал будет потому что вам этого хочется или есть экономические аргументы наподобии этого графика?
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