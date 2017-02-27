vitaliian написав:Пт 30 окт, 2020 20:01 Re: Валютный рынок в контексте ДС zРадио писал(а): Что это могло быть - крупная фиксация нереза? Сейчас ужасный одновременно и внешний, и внутренний новостной фон. А на инсайдеров НБУ надежды мало - они ничего там уже не решают. Могла дрогнуть рука... скоро узнаем
власть проиграла выборы, начался поиск нового статус-кво, скоро полетят головы проигравших губернаторов (1я на вылет харьковская голова), станет дороже договариваться в раде, отсюда может сформироваться новый курс с креном в сторону интересов победителей.
Что бы это Сити или условно про-экспортерским банкам делать на МБ вечером в Пт? выглядит как типичный предсубботний рыжик: налу помогают немного постричь публику на предвыборных страхах/ожиданяих.
Zebra написав:Роста ЗВР нет. Шо было на начало года, примерно столько и осталось.
начало 2020 года корректнее рассматривать в начале 2021 года на 30.08 есть примерно такие цифры на 31.10 данных пока ещё нет но по предварительной информации катастрофы в них тоже не будет. Для того чтобы всерьёз обеспокоиться, нацбанк должен слить до конца года ещё 3-4 ярда резервов. Цены на энергоносители в этом сезоне более благоприятные, для гривны чем прошлогодние.Сегодня видел солярку по 18грн/л (цена 2015 года) в лс напишу где (если кому нужно).
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав: Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.
Какая взаимосвязь? Ну,например, завтра МВФ нальет нам в ЗВР в долг 100 ярдов. Можно печатать гривну?
для вас это новость? новая гривна должна быть чем то обеспечена, либо ростом ввп либо ростом звр. В долг/не в долг - другой вопрос, продавец мороженого не спрашивает откуда у вас деньги, как и вы не интересуетесь откуда у него мороженое.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
tobias написав:Продав долари, купив злоті. Євро тримаю. По долару верх(high), зливайтесь, три червоних.
Три червоних що? Картки? Свистка догори? Свічки донизу?
Рано ще зливатися, до вівторка - взагалі сенсу не бачу, а опісля - справа смаку. я особисто вірю у клоуна Дона, щось він витне. Нема ще хаю І до чого тут Туречина? За якою логікою подій витрати на відновлення після землетрусу можуть підтримати ойро? скоріш, вже ліру
vitaliian написав:Печатать деньги можно и нужно при условии роста звр.
Роста ЗВР нет. Шо было на начало года, примерно столько и осталось.
будут циферки мерцать на табло 29 -> 30 -> 32 -> 35 -> 40+ потом где то нащупается откат до среднегодовых 36-37 в 2021.
Скорее 32 и 35 не будет.На психологических 30 задержимся. а как перейдём. то сразу 40.Опять задержимся и потом 45, 50, 55, 60.Потом, да , откат неизбежен.Будет какой нить позитив типа кукурузы втюханой на Запад.Равновесие прийдёт не доходя до 50. где то 47-48.И потом 50 будет пугалка как счас 30.Но и это продержится недолго. т к в стране уже накоплены огромные дисбалансы.нужна будет т н перезагрузка.Смущает то, что по валютным доходам мы опустимся до Таджикистана.Но у него хоть серебрянные рудники есть, а мы землю так и не продали.Иными словами. чтобы был опять кратный девал, нужно хотя бы Х2, а это 28,5Х2=57.Дальше лучше не буду. т к на ветке иногда встречаются гривнедепозитчики, не хочу сделать им больно, пусть тешатся иллюзиями.
vitaliian написав:новая гривна должна быть чем то обеспечена, либо ростом ввп либо ростом звр
Ростом ВВП - согласен. Какое влияние имеет рост звр? Ну конкретно и предметно: появились долговые 100ярдов. Можно укрепить гривну в 3 раза? (была популярная тут идея , считать курс по размеру звр) . Вряд ли. Напечатать 3 триллиона гривен? И? Как помогут звр? Если какое-то количество напечатанной и разданной с вертолета гривны перекочует в наличный доллар в матрасы, то что хорошего произойдет? 100 ярдов не надо отдавать?