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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6671667266736674>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 83
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
4
28,00-28,50
13%
11
28,50-29,00
36%
30
29,00-29,50
18%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
2%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Здоровья !
Добрый вечер .
Возвращался с тренировки , проехался по пунктам , что выставили 28.50.

Короче ....28.48-28.55
Всем всего самого наилучшего, Патрику денег побольше и всем , всем , всем !

Хороших выходных и УДАЧИ !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Hotab написав:Ростом ВВП - согласен. Какое влияние имеет рост звр?
Ну конкретно и предметно: появились долговые 100ярдов. Можно укрепить гривну в 3 раза? (была популярная тут идея , считать курс по размеру звр) . Вряд ли.
Напечатать 3 триллиона гривен? И? Как помогут звр? Если какое-то количество напечатанной и разданной с вертолета гривны перекочует в наличный доллар в матрасы, то что хорошего произойдет? 100 ярдов не надо отдавать?

Во первых нет линейной зависимости курса гривны от кол-ва гривны в обращении, далеко не все деньги идут на межбанк, проанализируйте свои расходы сколько % из них покупка валюты? А зависимость ВВП от монетизации экономики есть, если у вашего покупателя нет роста доходов вы ему не продадите больше товаров (или товар дороже). Если нацбанк не будет печатать новые деньги, откуда возьмется рост доходов и рост ввп? Сначала деньги потом стулья, никто не будет производить товар на склад в ожидании вдруг у покупателя вырастут доходы, сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.

100 ярдов за 1 день не надо никому отдавать, в дефолте не заинтересован ни должник ни кредитор (это как стричь овцу годами или один раз содрать всю шкуру). Если рост ввп опережает рост стоимости обслуживания долга (заметьте не самого долга а его обслуживания), то такая формула не ведёт к дефолту. Если у вас растут доходы, можете смело брать новые кредиты. Рост доходов невозможен без эмиссии новых денег математически.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:48

  Кучинелли написав:
Скорее 32 и 35 не будет.На психологических 30 задержимся. а как перейдём. то сразу 40.Опять задержимся и потом 45, 50, 55, 60.Потом, да , откат неизбежен.Будет какой нить позитив типа кукурузы втюханой на Запад.Равновесие прийдёт не доходя до 50. где то 47-48.И потом 50 будет пугалка как счас 30.Но и это продержится недолго. т к в стране уже накоплены огромные дисбалансы.нужна будет т н перезагрузка.Смущает то, что по валютным доходам мы опустимся до Таджикистана.Но у него хоть серебрянные рудники есть, а мы землю так и не продали.Иными словами. чтобы был опять кратный девал, нужно хотя бы Х2, а это 28,5Х2=57.Дальше лучше не буду. т к на ветке иногда встречаются гривнедепозитчики, не хочу сделать им больно, пусть тешатся иллюзиями. :)

И хде ты был позавчера? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:54

Національний банк прогнозує зростання облікової ставки до 7,5% у 2021 році через можливий інфляційний тиск.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

"Утримання ключової ставки нижче нейтрального рівня до кінця 2020 року та впродовж більшої частини 2021 року забезпечить стимулюючі монетарні умови, необхідні для відновлення економіки", - зазначають у регуляторі.

Інфляційний тиск, спричинений зростанням рівня заробітної плати, відновленням споживання та ефектами перенесення минулої девальвації гривні буде стримуватись обліковою ставкою, що зростатиме до кінця 2021 року та може сягати 7,5%.

Рівень реальної нейтральної ставки поступово знижуватиметься (до 1.6% на кінець 2022 року).
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:54

Кучинелли
Тоже склоняюсь, что в декабре подойдем к 30, там и будем топтаться, как потом пока сложно прогнозировать, но ни никаких 28 и ниже уже не будет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я понимаю о чем вы говорите, но

  vitaliian написав:сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.


розданные неподкрепленные ростом ВВП деньги в истории Украины обычно приводило в первую очередь к росту цен,а не росту ВВП.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:05

  Hotab написав:Я понимаю о чем вы говорите, но

  vitaliian написав:сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.


розданные неподкрепленные ростом ВВП деньги в истории Украины обычно приводило в первую очередь к росту цен,а не росту ВВП.


однозначно, Hotab
но всё таки сначала рост ВВП, а потом из этого рост доходов граждан, а не наоборот. Правильно, на склад никто работать не будет, поэтому нужна конкурентоспособность экспорта. Посмотрите на Китай, Германию и другие страны, которые показывают хороший рост экономики - на одном внутреннем спросе далеко не уедешь - США буксуют, и не будь доллара как мировой валюты, то тяжелее бы им пришлось :oops:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:06

  Trast написав:
  Patrick написав:...
Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52)
..
Справочно курсы утром в понедельник 26 октября:
Харьков 28.44 - 28.46
Всем хороших выходных.


З вівторка гривня почне міцнішати, 28 листопада вже буде 29,1 за долар.
Даю вже прогнози на місяць, бо саме на такий час мене блокують.


З вівторка гривня? Можливо, але до рейхсрупії :lol:
А за місяць - так, 29+ світяться. Я б лише, як на локальний хай десь на 3-4.12 ставив. Якщо до того часу не засадять на цугундер (карантин), що дуже ймовірно, на жаль :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:08

  75stasstas75 написав:Кучинелли
Тоже склоняюсь, что в декабре подойдем к 30, там и будем топтаться, как потом пока сложно прогнозировать, но ни никаких 28 и ниже уже не будет

Ще один эксперд нарисовался :(
А если не склониться, шляпу скушаете?
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Скорее 32 и 35 не будет.На психологических 30 задержимся. а как перейдём. то сразу 40.Опять задержимся и потом 45, 50, 55, 60.Потом, да , откат неизбежен.Будет какой нить позитив типа кукурузы втюханой на Запад.Равновесие прийдёт не доходя до 50. где то 47-48.И потом 50 будет пугалка как счас 30.Но и это продержится недолго. т к в стране уже накоплены огромные дисбалансы.нужна будет т н перезагрузка.Смущает то, что по валютным доходам мы опустимся до Таджикистана.Но у него хоть серебрянные рудники есть, а мы землю так и не продали.Иными словами. чтобы был опять кратный девал, нужно хотя бы Х2, а это 28,5Х2=57.Дальше лучше не буду. т к на ветке иногда встречаются гривнедепозитчики, не хочу сделать им больно, пусть тешатся иллюзиями.

Хорошобы если бы приняли закон и Гривнедепозитчики писалось бы с большой буквы!!! Так как на этих людях держится финансовая стабильность всей страны.
и да, не всё так однозначно - вон еевро даже немного присел на нале - т.е Гривнедепозитчики таки немного заработали.
И к новому году быть может таки увидим 27 по доллару и около 30 по евро
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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