Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:38

Hotab написав: Ростом ВВП - согласен. Какое влияние имеет рост звр?

Ну конкретно и предметно: появились долговые 100ярдов. Можно укрепить гривну в 3 раза? (была популярная тут идея , считать курс по размеру звр) . Вряд ли.

Напечатать 3 триллиона гривен? И? Как помогут звр? Если какое-то количество напечатанной и разданной с вертолета гривны перекочует в наличный доллар в матрасы, то что хорошего произойдет? 100 ярдов не надо отдавать? Ростом ВВП - согласен. Какое влияние имеет рост звр?Ну конкретно и предметно: появились долговые 100ярдов. Можно укрепить гривну в 3 раза? (была популярная тут идея , считать курс по размеру звр) . Вряд ли.Напечатать 3 триллиона гривен? И? Как помогут звр? Если какое-то количество напечатанной и разданной с вертолета гривны перекочует в наличный доллар в матрасы, то что хорошего произойдет? 100 ярдов не надо отдавать?

Во первых нет линейной зависимости курса гривны от кол-ва гривны в обращении, далеко не все деньги идут на межбанк, проанализируйте свои расходы сколько % из них покупка валюты? А зависимость ВВП от монетизации экономики есть, если у вашего покупателя нет роста доходов вы ему не продадите больше товаров (или товар дороже). Если нацбанк не будет печатать новые деньги, откуда возьмется рост доходов и рост ввп? Сначала деньги потом стулья, никто не будет производить товар на склад в ожидании вдруг у покупателя вырастут доходы, сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.100 ярдов за 1 день не надо никому отдавать, в дефолте не заинтересован ни должник ни кредитор (это как стричь овцу годами или один раз содрать всю шкуру). Если рост ввп опережает ростдолга (заметьте не самого долга а его обслуживания), то такая формула не ведёт к дефолту. Если у вас растут доходы, можете смело брать новые кредиты. Рост доходов невозможен без эмиссии новых денег математически.