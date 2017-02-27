Всем Здоровья !
Добрый вечер .
Возвращался с тренировки , проехался по пунктам , что выставили 28.50.
Короче ....28.48-28.55
Всем всего самого наилучшего, Патрику денег побольше и всем , всем , всем !
Хороших выходных и УДАЧИ !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Здоровья !
Добрый вечер .
Возвращался с тренировки , проехался по пунктам , что выставили 28.50.
Короче ....28.48-28.55
Всем всего самого наилучшего, Патрику денег побольше и всем , всем , всем !
Хороших выходных и УДАЧИ !
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Во первых нет линейной зависимости курса гривны от кол-ва гривны в обращении, далеко не все деньги идут на межбанк, проанализируйте свои расходы сколько % из них покупка валюты? А зависимость ВВП от монетизации экономики есть, если у вашего покупателя нет роста доходов вы ему не продадите больше товаров (или товар дороже). Если нацбанк не будет печатать новые деньги, откуда возьмется рост доходов и рост ввп? Сначала деньги потом стулья, никто не будет производить товар на склад в ожидании вдруг у покупателя вырастут доходы, сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.
100 ярдов за 1 день не надо никому отдавать, в дефолте не заинтересован ни должник ни кредитор (это как стричь овцу годами или один раз содрать всю шкуру). Если рост ввп опережает рост стоимости обслуживания долга (заметьте не самого долга а его обслуживания), то такая формула не ведёт к дефолту. Если у вас растут доходы, можете смело брать новые кредиты. Рост доходов невозможен без эмиссии новых денег математически.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 20:48, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:48
И хде ты был позавчера?
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:54
Національний банк прогнозує зростання облікової ставки до 7,5% у 2021 році через можливий інфляційний тиск.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.
"Утримання ключової ставки нижче нейтрального рівня до кінця 2020 року та впродовж більшої частини 2021 року забезпечить стимулюючі монетарні умови, необхідні для відновлення економіки", - зазначають у регуляторі.
Інфляційний тиск, спричинений зростанням рівня заробітної плати, відновленням споживання та ефектами перенесення минулої девальвації гривні буде стримуватись обліковою ставкою, що зростатиме до кінця 2021 року та може сягати 7,5%.
Рівень реальної нейтральної ставки поступово знижуватиметься (до 1.6% на кінець 2022 року).
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:54
Кучинелли
Тоже склоняюсь, что в декабре подойдем к 30, там и будем топтаться, как потом пока сложно прогнозировать, но ни никаких 28 и ниже уже не будет
Додано: П'ят 30 жов, 2020 20:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:05
однозначно, Hotab
но всё таки сначала рост ВВП, а потом из этого рост доходов граждан, а не наоборот. Правильно, на склад никто работать не будет, поэтому нужна конкурентоспособность экспорта. Посмотрите на Китай, Германию и другие страны, которые показывают хороший рост экономики - на одном внутреннем спросе далеко не уедешь - США буксуют, и не будь доллара как мировой валюты, то тяжелее бы им пришлось
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:06
З вівторка гривня? Можливо, але до рейхсрупії
А за місяць - так, 29+ світяться. Я б лише, як на локальний хай десь на 3-4.12 ставив. Якщо до того часу не засадять на цугундер (карантин), що дуже ймовірно, на жаль
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:08
Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Хорошобы если бы приняли закон и Гривнедепозитчики писалось бы с большой буквы!!! Так как на этих людях держится финансовая стабильность всей страны.
и да, не всё так однозначно - вон еевро даже немного присел на нале - т.е Гривнедепозитчики таки немного заработали.
И к новому году быть может таки увидим 27 по доллару и около 30 по евро
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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