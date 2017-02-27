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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6671667266736674

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 83
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
5%
4
28,00-28,50
13%
11
28,50-29,00
36%
30
29,00-29,50
18%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
2%
2
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
10
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:Хорошобы если бы приняли закон и Гривнедепозитчики писалось бы с большой буквы!!! Так как на этих людях держится финансовая стабильность всей страны.
давно я так не смеялся, всё держится на дармовой раб.силе, советской инфраструктуре, плодородных землях и добыче природных ископаемых..

Депозитчики - пёрышко на мешке с цементом. Они ничего не производят, просто дают деньги в аренду. Когда те кто берёт кредит перестанет что-то производить, депозитчики останутся со своими деньгами никому не нужные, как остались вкладчики сберкнижки после развала ссср.

  Hotab написав:Я понимаю о чем вы говорите, но

  vitaliian написав:сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.


розданные неподкрепленные ростом ВВП деньги в истории Украины обычно приводило в первую очередь к росту цен,а не росту ВВП.

Ключевое значение имеет распределение напечатанных денег, если они оседают в карманах олигархов о каком росте доходов и ввп может идти речь? Но других вариантов у нас нет, кредит->рост звр->эмиссия->рост доходов->рост ввп->падение звр-> девальвация и так по кругу.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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