uaprofi написав:Хорошобы если бы приняли закон и Гривнедепозитчики писалось бы с большой буквы!!! Так как на этих людях держится финансовая стабильность всей страны.
давно я так не смеялся, всё держится на дармовой раб.силе, советской инфраструктуре, плодородных землях и добыче природных ископаемых..
Депозитчики - пёрышко на мешке с цементом. Они ничего не производят, просто дают деньги в аренду. Когда те кто берёт кредит перестанет что-то производить, депозитчики останутся со своими деньгами никому не нужные, как остались вкладчики сберкнижки после развала ссср.
Hotab написав:Я понимаю о чем вы говорите, но
vitaliian написав:сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.
розданные неподкрепленные ростом ВВП деньги в истории Украины обычно приводило в первую очередь к росту цен,а не росту ВВП.
Ключевое значение имеет распределение напечатанных денег, если они оседают в карманах олигархов о каком росте доходов и ввп может идти речь? Но других вариантов у нас нет, кредит->рост звр->эмиссия->рост доходов->рост ввп->падение звр-> девальвация и так по кругу.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat