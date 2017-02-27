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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6672667366746675>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 88
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
6%
5
28,00-28,50
13%
11
28,50-29,00
38%
33
29,00-29,50
17%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:Хорошобы если бы приняли закон и Гривнедепозитчики писалось бы с большой буквы!!! Так как на этих людях держится финансовая стабильность всей страны.
давно я так не смеялся, всё держится на дармовой раб.силе, советской инфраструктуре, плодородных землях и добыче природных ископаемых..

Депозитчики - пёрышко на мешке с цементом. Они ничего не производят, просто дают деньги в аренду. Когда те кто берёт кредит перестанет что-то производить, депозитчики останутся со своими деньгами никому не нужные, как остались вкладчики сберкнижки после развала ссср.

  Hotab написав:Я понимаю о чем вы говорите, но

  vitaliian написав:сначала рост доходов - потом рост ввп и никак иначе, ввп "на склад" никто наращивать не станет.


розданные неподкрепленные ростом ВВП деньги в истории Украины обычно приводило в первую очередь к росту цен,а не росту ВВП.

Ключевое значение имеет распределение напечатанных денег, если они оседают в карманах олигархов о каком росте доходов и ввп может идти речь?

Но других вариантов развития у нас нет, кредит->рост звр->эмиссия->рост доходов->рост ввп->падение звр-> девальвация и так по кругу.

вангователям девальвации рекомендую внимательно следить за уровнем звр, другого такого достоверного индикатора нет. А рост агрегатора m2 - ни о чём.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:46

Нацбанк сегодня выдал свои кредиты рефинансирования 5-ти банкам на общую сумму 10,3 млрд грн под 6% годовых. Ожидается, что значительная часть из этой суммы пойдет на покупку ОВГЗ. По сути, НБУ через банки профинансирует дефицит госбюджета.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:50

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Курс можно держать в коридоре 26,50-28,50 пока есть резервы, вот за чем надо пристально следить.

За год было напечатано и пущено в обращение примерно столько гривны, сколько за период с 2014 по 2019 год. Остались считанные дни курса 28.хх

О, вот это я уже понимаю, стандартные сказки-пугалки Кабанчика)) Миллиарды напеатанной гривны (по сведениям из "бани с Леркой"), курс ХХ.ХХ уже история, и т.д.)) Это свидетельствует об одном - пик загона уже близко :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:55

  Moneta написав:Нацбанк сегодня выдал свои кредиты рефинансирования 5-ти банкам на общую сумму 10,3 млрд грн под 6% годовых. Ожидается, что значительная часть из этой суммы пойдет на покупку ОВГЗ. По сути, НБУ через банки профинансирует дефицит госбюджета.

Меня тут пытаются уверить, что печатаемая гривна не скажется на курсе, не попадет на МБ. Ну-ну. В 2012-2013 году те же убеждения были у гривневлошенцев, они свою идею о незыблимости курса 8 продвигали к религию. Фактически была секта "па8".
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:56

  Zebra написав:
  Moneta написав:Нацбанк сегодня выдал свои кредиты рефинансирования 5-ти банкам на общую сумму 10,3 млрд грн под 6% годовых. Ожидается, что значительная часть из этой суммы пойдет на покупку ОВГЗ. По сути, НБУ через банки профинансирует дефицит госбюджета.

Меня тут пытаются уверить, что печатаемая гривна не скажется на курсе, не попадет на МБ. Ну-ну. В 2012-2013 году те же убеждения были у гривневлошенцев, они свою идею о незыблимости курса 8 продвигали к религию. Фактически была секта "па8".

потеря территорий? банкопад? обнуление звр? нет не слышали.
про влияние этих событий на курс гривны никогда не думали?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:09

  Vadim V написав:
  75stasstas75 написав:Кучинелли
Тоже склоняюсь, что в декабре подойдем к 30, там и будем топтаться, как потом пока сложно прогнозировать, но ни никаких 28 и ниже уже не будет

Ще один эксперд нарисовался :(
А если не склониться, шляпу скушаете?


Предложения о споре всегда по этикету должны быть взаимными, надо взвесить на весах, человек съедает шляпу, а вы, что человеку взамен ставите :mrgreen:
А мы тут уже в зависимости от предпочтений болеть будем, или за вас, или за визави, или за обоих :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://kyiv.24tv.ua/odnogo-kerivnikiv- ... i_n1447949

Отличный финал этой зашкварной недели. Думаю, новость повеселит всех.

Вот он рыжик, который курс подогрел - это ДБР для борцуна откупался :wink:
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:14

  Zebra написав:
  Moneta написав:Нацбанк сегодня выдал свои кредиты рефинансирования 5-ти банкам на общую сумму 10,3 млрд грн под 6% годовых. Ожидается, что значительная часть из этой суммы пойдет на покупку ОВГЗ. По сути, НБУ через банки профинансирует дефицит госбюджета.

Меня тут пытаются уверить, что печатаемая гривна не скажется на курсе, не попадет на МБ. Ну-ну. В 2012-2013 году те же убеждения были у гривневлошенцев, они свою идею о незыблимости курса 8 продвигали к религию. Фактически была секта "па8".


Секты па8 и па25, каждая для своего времени - это такие себе экономические вандалы, желающие получать гривневую доходность в долларе, и при этом покупать польские сыры по цене украинских.

На вопрос, чем покрыть валютный дефицит, порождаемый такой моделью, с легкостью ответят "ростом внешнего долга и повышением тарифов госмонополий". А заодно и обвинят вас в отсутствии гривне-патриотизма :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:39

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  Moneta написав:Нацбанк сегодня выдал свои кредиты рефинансирования 5-ти банкам на общую сумму 10,3 млрд грн под 6% годовых. Ожидается, что значительная часть из этой суммы пойдет на покупку ОВГЗ. По сути, НБУ через банки профинансирует дефицит госбюджета.

Меня тут пытаются уверить, что печатаемая гривна не скажется на курсе, не попадет на МБ. Ну-ну. В 2012-2013 году те же убеждения были у гривневлошенцев, они свою идею о незыблимости курса 8 продвигали к религию. Фактически была секта "па8".

потеря территорий? банкопад? обнуление звр? нет не слышали.
про влияние этих событий на курс гривны никогда не думали?


Вот Вы провокатор !!!!
Редчайшей породы .

Грустный Вы , очень .
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:44

  matroSkin написав:https://kyiv.24tv.ua/odnogo-kerivnikiv-dfs-spiymali-habari-200-novini-kiyeva-sogodni_n1447949

Отличный финал этой зашкварной недели. Думаю, новость повеселит всех.

Вот он рыжик, который курс подогрел - это ДБР для борцуна откупался :wink:



Завтра выйдет статья о ошибочном задержании во время одновременной контроперации двух спецслужб .
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