Додано: П'ят 30 жов, 2020 21:46

Нацбанк сегодня выдал свои кредиты рефинансирования 5-ти банкам на общую сумму 10,3 млрд грн под 6% годовых. Ожидается, что значительная часть из этой суммы пойдет на покупку ОВГЗ. По сути, НБУ через банки профинансирует дефицит госбюджета.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.