75stasstas75 написав:Кучинелли Тоже склоняюсь, что в декабре подойдем к 30, там и будем топтаться, как потом пока сложно прогнозировать, но ни никаких 28 и ниже уже не будет
Ще один эксперд нарисовался А если не склониться, шляпу скушаете?
Понятно, что ты как и многие не веришь в такие цифры.На всяк сл я смайлик поставил.А постом я хотел показать нашу будущую перспективу.В стане нет доверия к власти хоть к прошлой хоть настоящей.Также уже нет доверия и к будущей власти. как ни странно, хотя её ещё нет Т е ты и многие должны понять. что постепенно уйдёт всё. на чём держится курс, и он просто рухнет в пропасть.Курс нацвалюты отражает состояние страны, кот у нас плачевно.Во всех отношениях.Почему курс не падает я писал неск дней назад.Эти причины скоро иссякнут, надувательство не может продолжаться долго.
Отличный финал этой зашкварной недели. Думаю, новость повеселит всех.
Странно годы идут, а ничего не меняется, одни и те же люди в кадровой обойме вымогателей. Похоже они полезны всем властям и новым лицам, и старым. Прошло пять лет и те же на арене цирка (((
Христинченко розповів, що у 2015 році до компанії завітали два представники СБУ – Микола Беззубенко та Роман Неговелов. Посилаючись на свого прямого начальника Семочка, вони вимагали $250 тис. «відкату» за участь у діалізному тендері МОЗу очікуваною вартістю 140 млн грн.
vitaliian написав:девал будет потому что вам этого хочется или есть экономические аргументы наподобии этого графика?
Мне не просто хочется. мне нужно.У меня в отличие от тебя нет денег в банках. особенно в гривнах.Я считаю, что БС в не надёжна и скупа.Графиком смешить людей не нужно.Звр с заёмными средствами нарисуй детям.Лучше вместо этого графика промпроизводство посмотришь?Га, як каже Василь.А нужно не токмо мне, а всем, кто против ограбления страны.Олигархи схематозят и грабят страну. собирая здесь дешёвый доллар.В рез огромная масса людей беднеет, а малая доля богатеет.