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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6672667366746675

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 88
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
6%
5
28,00-28,50
13%
11
28,50-29,00
38%
33
29,00-29,50
17%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
11%
10
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:48

  Vadim V написав:
  75stasstas75 написав:Кучинелли
Тоже склоняюсь, что в декабре подойдем к 30, там и будем топтаться, как потом пока сложно прогнозировать, но ни никаких 28 и ниже уже не будет

Ще один эксперд нарисовался :(
А если не склониться, шляпу скушаете?


Понятно, что ты как и многие не веришь в такие цифры.На всяк сл я смайлик поставил.А постом я хотел показать нашу будущую перспективу.В стане нет доверия к власти хоть к прошлой хоть настоящей.Также уже нет доверия и к будущей власти. как ни странно, хотя её ещё нет :) Т е ты и многие должны понять. что постепенно уйдёт всё. на чём держится курс, и он просто рухнет в пропасть.Курс нацвалюты отражает состояние страны, кот у нас плачевно.Во всех отношениях.Почему курс не падает я писал неск дней назад.Эти причины скоро иссякнут, надувательство не может продолжаться долго.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:48

  matroSkin написав:https://kyiv.24tv.ua/odnogo-kerivnikiv-dfs-spiymali-habari-200-novini-kiyeva-sogodni_n1447949

Отличный финал этой зашкварной недели. Думаю, новость повеселит всех.


Странно годы идут, а ничего не меняется, одни и те же люди в кадровой обойме вымогателей. Похоже они полезны всем властям и новым лицам, и старым.
Прошло пять лет и те же на арене цирка (((

Христинченко розповів, що у 2015 році до компанії завітали два представники СБУ – Микола Беззубенко та Роман Неговелов. Посилаючись на свого прямого начальника Семочка, вони вимагали $250 тис. «відкату» за участь у діалізному тендері МОЗу очікуваною вартістю 140 млн грн.

http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/

2020 год и те же персоны собирают десятки тысяч долларов :mrgreen:
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:51

  Ukrainian написав:
  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

Де ти побачив мінус п’ять ?
Сп500 мінус 1.4% наразі

Эппл, Амазон,Тесла,Фейсбук,Нетфликс
Life is good.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:девал будет потому что вам этого хочется или есть экономические аргументы наподобии этого графика?


Мне не просто хочется. мне нужно.У меня в отличие от тебя нет денег в банках. особенно в гривнах.Я считаю, что БС в не надёжна и скупа.Графиком смешить людей не нужно.Звр с заёмными средствами нарисуй детям.Лучше вместо этого графика промпроизводство посмотришь?Га, як каже Василь.А нужно не токмо мне, а всем, кто против ограбления страны.Олигархи схематозят и грабят страну. собирая здесь дешёвый доллар.В рез огромная масса людей беднеет, а малая доля богатеет.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54

  matroSkin написав:
  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

интересно, кому и зачем вы это пишете?
большинству (даже тут) индесы не очень интересны.
а кто следит - может их посмотреть в соседней закладке.

Потому что есть корреляция с самой красивой.
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