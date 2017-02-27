Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:26

vitaliian написав: может вам на кидстафф? о том как олигархи грабят страну знает каждый школьник, лучше в графики вникайте, при каких максимальных звр была девальвация начиная с 1998 года? может вам на кидстафф? о том как олигархи грабят страну знает каждый школьник, лучше в графики вникайте, при каких максимальных звр была девальвация начиная с 1998 года?

Ну честно, ну ты как маленький.Почему тогда при этих"огромных" звр мы раком становимся за транш.Ответ прост. потому. что они не ликвидны полностью.Как можно имея 25 выпрашивать 2 и идти на ущербные условия.Ну ты бы пошёл в ломбард за 2мя, имея 25 и стал бы на невыгодных условиях занимать.подумай.Просто не всё на поверхности.ты вообще помнишь формулу курса доллара в степях Украины.$/грн=F1k1+F2k2+...+Fnkn.Где F это курсообразующий фактор, а к это коэффициент веса этого фактора.Многие пэйсатели в форуме переоценивают свои предлагаемые факторы.Вот и ты в звр упёрся.Я всегда считал самым весомым фактор F1 - валютный донор.ранее это был(может и остался) МВФ.И к1 у него самый большой.В то время когда мвф прекратил с нами сотр, роль этого фактора стали выполнять ОВГЗ.Нам было не важно где и по чём брать. лишь бы латать дыры.Где то там в слагаемых и звр конечно есть, бесспорно.Форумчане. кто больше тут как писатель. те таких факторов лупят пачками, типа Китайский Новый год и т д.