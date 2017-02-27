Эппл, Амазон,Тесла,Фейсбук,Нетфликс
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:51
Эппл, Амазон,Тесла,Фейсбук,Нетфликс
Life is good.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Мне не просто хочется. мне нужно.У меня в отличие от тебя нет денег в банках. особенно в гривнах.Я считаю, что БС в не надёжна и скупа.Графиком смешить людей не нужно.Звр с заёмными средствами нарисуй детям.Лучше вместо этого графика промпроизводство посмотришь?Га, як каже Василь.А нужно не токмо мне, а всем, кто против ограбления страны.Олигархи схематозят и грабят страну. собирая здесь дешёвый доллар.В рез огромная масса людей беднеет, а малая доля богатеет.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54
Потому что есть корреляция с самой красивой.
Life is good.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:09
Так нічого ж і не змінювалося де-факто. Лохторат вперто голосує за осіб, основна мета яких - "вирішувати питання" [за бабло], в т.ч. "вирішувати" "жирні" посади. "Полиняє" кадр на бабло трохи, через рік буде працювати десь в ОП чи в тому ж ГБР (тим паче кадр, вірогідно, щось і вище ж "носив" - не забудуть, знайдуть місце). Чим далі - тим гірше все...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
может вам на кидстафф? о том как олигархи грабят страну знает каждый школьник. Лучше в графики вникайте, при каких максимальных звр была девальвация начиная с 1998 года? Монета и Зебра вас это тоже касается.
промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?
в какой строке вы увидели апокалипсис?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 23:24, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:21
ЗВР сейчас пузырь, не подкрепленный ростом экономики. Там чистых резервов пару миллиардов хорошо если наберется, в основном кредиты МВФ которые нельзя трогать, они для галочки. Под конец года будет традиционная обналичка по тендерам, вот и увидим как запляшет межбанк на свежем гришике.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:25
у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно
я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну честно, ну ты как маленький.Почему тогда при этих"огромных" звр мы раком становимся за транш.Ответ прост. потому. что они не ликвидны полностью.Как можно имея 25 выпрашивать 2 и идти на ущербные условия.Ну ты бы пошёл в ломбард за 2мя, имея 25 и стал бы на невыгодных условиях занимать.подумай.Просто не всё на поверхности.ты вообще помнишь формулу курса доллара в степях Украины.$/грн=F1k1+F2k2+...+Fnkn.Где F это курсообразующий фактор, а к это коэффициент веса этого фактора.Многие пэйсатели в форуме переоценивают свои предлагаемые факторы.Вот и ты в звр упёрся.Я всегда считал самым весомым фактор F1 - валютный донор.ранее это был(может и остался) МВФ.И к1 у него самый большой.В то время когда мвф прекратил с нами сотр, роль этого фактора стали выполнять ОВГЗ.Нам было не важно где и по чём брать. лишь бы латать дыры.Где то там в слагаемых и звр конечно есть, бесспорно.Форумчане. кто больше тут как писатель. те таких факторов лупят пачками, типа Китайский Новый год и т д.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:34
vitaliian
В мае 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле 2020 года падение составило 16,2%.
Об этом сообщает Госстат.
Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращения промпроизводства в мае было немного меньше - 11,7% против 16,7% в апреле.
В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года до мая-2019 года падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8,9%, в снабжении электроэнергией, газом - 1,9%.
В общем, за первые 5 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.
Каждый видит то, что ему хочется. Кто то скажет кто из нас прав по поводу производства.Или я заблуждаюсь, у нас оказывается всё бьёт ключём(и прямо в голову)
Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
(голосом Ленина)
Mind the gap.
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