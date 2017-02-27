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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6673667466756676>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 89
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
6%
5
28,00-28,50
12%
11
28,50-29,00
37%
33
29,00-29,50
17%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:51

  Ukrainian написав:
  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

Де ти побачив мінус п’ять ?
Сп500 мінус 1.4% наразі

Эппл, Амазон,Тесла,Фейсбук,Нетфликс
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:девал будет потому что вам этого хочется или есть экономические аргументы наподобии этого графика?


Мне не просто хочется. мне нужно.У меня в отличие от тебя нет денег в банках. особенно в гривнах.Я считаю, что БС в не надёжна и скупа.Графиком смешить людей не нужно.Звр с заёмными средствами нарисуй детям.Лучше вместо этого графика промпроизводство посмотришь?Га, як каже Василь.А нужно не токмо мне, а всем, кто против ограбления страны.Олигархи схематозят и грабят страну. собирая здесь дешёвый доллар.В рез огромная масса людей беднеет, а малая доля богатеет.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 22:54

  matroSkin написав:
  vladus17 написав:США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.

интересно, кому и зачем вы это пишете?
большинству (даже тут) индесы не очень интересны.
а кто следит - может их посмотреть в соседней закладке.

Потому что есть корреляция с самой красивой.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:09

  freeze написав:
  matroSkin написав:https://kyiv.24tv.ua/odnogo-kerivnikiv-dfs-spiymali-habari-200-novini-kiyeva-sogodni_n1447949

Отличный финал этой зашкварной недели. Думаю, новость повеселит всех.


Странно годы идут, а ничего не меняется, одни и те же люди в кадровой обойме вымогателей. Похоже они полезны всем властям и новым лицам, и старым.
Прошло пять лет и те же на арене цирка (((

Христинченко розповів, що у 2015 році до компанії завітали два представники СБУ – Микола Беззубенко та Роман Неговелов. Посилаючись на свого прямого начальника Семочка, вони вимагали $250 тис. «відкату» за участь у діалізному тендері МОЗу очікуваною вартістю 140 млн грн.

http://nashigroshi.org/2018/11/27/vidkat_dlia_semochka/

2020 год и те же персоны собирают десятки тысяч долларов :mrgreen:

Так нічого ж і не змінювалося де-факто. Лохторат вперто голосує за осіб, основна мета яких - "вирішувати питання" [за бабло], в т.ч. "вирішувати" "жирні" посади. "Полиняє" кадр на бабло трохи, через рік буде працювати десь в ОП чи в тому ж ГБР (тим паче кадр, вірогідно, щось і вище ж "носив" - не забудуть, знайдуть місце). Чим далі - тим гірше все...
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:Лучше вместо этого графика промпроизводство посмотришь?Га, як каже Василь.А нужно не токмо мне, а всем, кто против ограбления страны.Олигархи схематозят и грабят страну. собирая здесь дешёвый доллар.В рез огромная масса людей беднеет, а малая доля богатеет.
может вам на кидстафф? о том как олигархи грабят страну знает каждый школьник. Лучше в графики вникайте, при каких максимальных звр была девальвация начиная с 1998 года? Монета и Зебра вас это тоже касается.

промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?

Зображення

в какой строке вы увидели апокалипсис?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 23:24, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:21

  vitaliian написав:
  Кучинелли написав:Лучше вместо этого графика промпроизводство посмотришь?Га, як каже Василь.А нужно не токмо мне, а всем, кто против ограбления страны.Олигархи схематозят и грабят страну. собирая здесь дешёвый доллар.В рез огромная масса людей беднеет, а малая доля богатеет.
может вам на кидстафф? о том как олигархи грабят страну знает каждый школьник. Лучше в графики вникайте, при каких максимальных звр была девальвация начиная с 1998 года? Монета и Зебра вас это тоже касается.

ЗВР сейчас пузырь, не подкрепленный ростом экономики. Там чистых резервов пару миллиардов хорошо если наберется, в основном кредиты МВФ которые нельзя трогать, они для галочки. Под конец года будет традиционная обналичка по тендерам, вот и увидим как запляшет межбанк на свежем гришике.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:25

  vladus17 написав:
  matroSkin написав:
  vladus17 написав: США опять грохнуло, -5% в среднем по индексам.


интересно, кому и зачем вы это пишете?
большинству (даже тут) индексы не очень интересны.
а кто следит - может их посмотреть в соседней закладке.


Потому что есть корреляция с самой красивой.


у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно
я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:может вам на кидстафф? о том как олигархи грабят страну знает каждый школьник, лучше в графики вникайте, при каких максимальных звр была девальвация начиная с 1998 года?


Ну честно, ну ты как маленький.Почему тогда при этих"огромных" звр мы раком становимся за транш.Ответ прост. потому. что они не ликвидны полностью.Как можно имея 25 выпрашивать 2 и идти на ущербные условия.Ну ты бы пошёл в ломбард за 2мя, имея 25 и стал бы на невыгодных условиях занимать.подумай.Просто не всё на поверхности.ты вообще помнишь формулу курса доллара в степях Украины.$/грн=F1k1+F2k2+...+Fnkn.Где F это курсообразующий фактор, а к это коэффициент веса этого фактора.Многие пэйсатели в форуме переоценивают свои предлагаемые факторы.Вот и ты в звр упёрся.Я всегда считал самым весомым фактор F1 - валютный донор.ранее это был(может и остался) МВФ.И к1 у него самый большой.В то время когда мвф прекратил с нами сотр, роль этого фактора стали выполнять ОВГЗ.Нам было не важно где и по чём брать. лишь бы латать дыры.Где то там в слагаемых и звр конечно есть, бесспорно.Форумчане. кто больше тут как писатель. те таких факторов лупят пачками, типа Китайский Новый год и т д.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:34

vitaliian

В мае 2020 года промышленное производство в Украине снизилось на 12,2% по сравнению с маем 2019 года, в апреле 2020 года падение составило 16,2%.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, что с коррекцией на эффект календарных дней сокращения промпроизводства в мае было немного меньше - 11,7% против 16,7% в апреле.

В перерабатывающей промышленности в мае 2020 года до мая-2019 года падение составило 15,6%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 8,9%, в снабжении электроэнергией, газом - 1,9%.



В общем, за первые 5 месяцев 2020 года промпроизводство в Украине сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,7%.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/23/662173/

Каждый видит то, что ему хочется. :) Кто то скажет кто из нас прав по поводу производства.Или я заблуждаюсь, у нас оказывается всё бьёт ключём(и прямо в голову) :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Patrick написав:Харьков 28.54 - 28.57 (утром 28.50 - 28.52)


(голосом Ленина)
  • товарищи! ракета, о которой говорили гривнелюбы, запустилась как и было обещано после 25 октября, даты выборов.
  • товарищи! но летит она в другую сторону!
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