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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6673667466756676

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 89
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
0
0
27,50-28,00
6%
5
28,00-28,50
12%
11
28,50-29,00
37%
33
29,00-29,50
17%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
12%
11
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:35

  vitaliian написав:промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?

Зображення

в какой строке вы увидели апокалипсис?


Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? :shock: А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!

За последние 2 года падение на 16%.
За последние 3 года падение на 20%.
За последние 4 года падение на 22%...

Все еще не апокалипсис - продолжать?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:ЗВР сейчас пузырь, не подкрепленный ростом экономики. Там чистых резервов пару миллиардов хорошо если наберется, в основном кредиты МВФ которые нельзя трогать, они для галочки. Под конец года будет традиционная обналичка по тендерам, вот и увидим как запляшет межбанк на свежем гришике.
посмотрите внимательно на эту таблицу
Зображення
до девала 2014 года звр падали 3 года в подряд (2011, 2012, 2013) с 31, 794 ярда до 20, 415 ярдов и если б не война, банкопад, потеря территорий, потеря рынка рф, то фиксированный курс 8 еще мог бы держаться несколько лет. Хотя девал конечно был неминуем.

сейчас звр растут Зображення

рост экономики это хорошо, только курс он не определяет, потому что не все деньги в экономике идут на межбанк (как вы себе почему то представляете, напечатал нбу 100 гривен и тут же отнес их в обменку), много средств в растущей экономике (тем более в падающей) наглухо заморожены в активах и обязательствах.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 23:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:39

Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны

а скільки золота в НБУ?
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:42

  greenozon написав:Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны

а скільки золота в НБУ?


Может быть и так, что кроме сережек и колец Рожковой, ничего :mrgreen: Точно не помню когда, но кажется 3-4 года назад раскачивалась кампания против золота в ЗВР, и НБУ его лил на низах...

Вот тут говорится, что монетарное золото - это 4,8% от резервов на начало года. Но думаю, что реальная информация непубличная, и может вообще попадать под гриф гостайны, а в СМИ сливают сферического коня в вакууме ("в Нацбанке отмечают, что такая структура резервов полностью соответствует мировой практике").

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ov-363649/
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:53

  vitaliian написав:много средств в растущей экономике (тем более в падающей) наглухо заморожены в активах и обязательствах.

Резервы банков которые действительно заморожены, НБУ подает отдельной статистикой.
Остальные деньги, если они выпущены в оборот, нигде не морозятся - они переходят с одних рук в другие, или с одного счета на другой, могут порождать долги, кредиты, депозиты и т.п., но сами деньги всегда на счетах и доступны сиюсекундно, потому и называются "грошові кошти випущені в обіг". Они в обороте, у кого то на счету или на руках. Нужно будет, попадут на межбанк, лимитов туда отправлять деньги нет.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:55

  greenozon написав:Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны

а скільки золота в НБУ?

Тут полезно обратиться к истории. Когда раннее центробанки продавали золото. А тогда, когда его не надо было продавать, а надо было тарить! В 1999-2008-м (активнее всего в 1999-2000-м) и в конце 2010-го. Делаем выводы!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 23:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!

За последние 2 года падение на 16%.
За последние 3 года падение на 20%.
За последние 4 года падение на 22%...

Все еще не апокалипсис - продолжать?

падает низкомаржинальное и неэффективное производство, или надо продолжать выпуск таврий чтобы вы радовали форум статистикой бурного роста машиностроения? Это системные проблемы с которыми организм Украина живёт с 1991 года, а не апокалипсис.

Рынок промпроизводства поделён - низкомаржинальный ширпотреб делает Китай, высокомаржинальный Япония, США, Германия, Швейцария. Ждать что в этих условиях у нас начнет расти промышленность крайне наивно. Нужно искать свою нишу, если мы не можем догнать Китай по фенам и чайникам.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 00:17

  vitaliian написав:падает низкомаржинальное и неэффективное производство, или надо продолжать выпуск таврий чтобы вы радовали форум статистикой бурного роста машиностроения? Это системные проблемы с которыми организм Украина живёт с 1991 года, а не апокалипсис.


А американцы - тоже дураки поддерживать "низкомаржинальное и неэффективное производство", которому эффективные менеджеры дали бы умереть? Иначе зачем им тогда инструменты жесткого протекционизма, который они используют в том числе сейчас (особенно, сейчас!).

Я понимаю, что легко ловить лайки на риторике "ты что, гад, на Таврию меня решил опять пересадить?" :lol: Только не забывайте, что на не-таврию экономика должна зарабатывать. А она не может этого делать, производя одно сырье!

Чтобы купить Айфон, мы должны вырастить 3 тонны пшеницы. А чтобы купить Фольксваген Гольф - добыть 200 тонн железной руды. Не слишком ли расточительно, чтобы больше ничего не производить самим? :roll: Извините, мы хоть и богатая на природные ресурсы страна, но все-таки не Саудовская Аравия...

И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно? Тогда Турция обесценивает внутренние расходы на производство товаров экспорта вдвое быстрее нас, на чьей стороне будет конкурентное преимущество?

Вспоминается замечательный анекдот в тему:

Сидят два эйчара, старый и молодой. И перед ними огромная гора резюме.
Молодой: Мдаа, мы с этим всю неделю просидим.
Старый снимает верхнюю половину с этой горы и отправляет в мусорку.
Молодой: Ты чего делаешь??!
Старый: Ну, а зачем нам неудачники?..

Так и вы про внутреннее производство :cry:
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