vitaliian написав:промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?
в какой строке вы увидели апокалипсис?
Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!
За последние 2 года падение на 16%. За последние 3 года падение на 20%. За последние 4 года падение на 22%...
Zebra написав:ЗВР сейчас пузырь, не подкрепленный ростом экономики. Там чистых резервов пару миллиардов хорошо если наберется, в основном кредиты МВФ которые нельзя трогать, они для галочки. Под конец года будет традиционная обналичка по тендерам, вот и увидим как запляшет межбанк на свежем гришике.
посмотрите внимательно на эту таблицу до девала 2014 года звр падали 3 года в подряд (2011, 2012, 2013) с 31, 794 ярда до 20, 415 ярдов и если б не война, банкопад, потеря территорий, потеря рынка рф, то фиксированный курс 8 еще мог бы держаться несколько лет. Хотя девал конечно был неминуем.
сейчас звр растут
рост экономики это хорошо, только курс он не определяет, потому что не все деньги в экономике идут на межбанк (как вы себе почему то представляете, напечатал нбу 100 гривен и тут же отнес их в обменку), много средств в растущей экономике (тем более в падающей) наглухо заморожены в активах и обязательствах.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 30 жов, 2020 23:46, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
greenozon написав:Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны
а скільки золота в НБУ?
Может быть и так, что кроме сережек и колец Рожковой, ничего Точно не помню когда, но кажется 3-4 года назад раскачивалась кампания против золота в ЗВР, и НБУ его лил на низах...
Вот тут говорится, что монетарное золото - это 4,8% от резервов на начало года. Но думаю, что реальная информация непубличная, и может вообще попадать под гриф гостайны, а в СМИ сливают сферического коня в вакууме ("в Нацбанке отмечают, что такая структура резервов полностью соответствует мировой практике").
vitaliian написав:много средств в растущей экономике (тем более в падающей) наглухо заморожены в активах и обязательствах.
Резервы банков которые действительно заморожены, НБУ подает отдельной статистикой. Остальные деньги, если они выпущены в оборот, нигде не морозятся - они переходят с одних рук в другие, или с одного счета на другой, могут порождать долги, кредиты, депозиты и т.п., но сами деньги всегда на счетах и доступны сиюсекундно, потому и называются "грошові кошти випущені в обіг". Они в обороте, у кого то на счету или на руках. Нужно будет, попадут на межбанк, лимитов туда отправлять деньги нет.
greenozon написав:Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны
а скільки золота в НБУ?
Тут полезно обратиться к истории. Когда раннее центробанки продавали золото. А тогда, когда его не надо было продавать, а надо было тарить! В 1999-2008-м (активнее всего в 1999-2000-м) и в конце 2010-го. Делаем выводы!
zРадио написав:Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!
За последние 2 года падение на 16%. За последние 3 года падение на 20%. За последние 4 года падение на 22%...
Все еще не апокалипсис - продолжать?
падает низкомаржинальное и неэффективное производство, или надо продолжать выпуск таврий чтобы вы радовали форум статистикой бурного роста машиностроения? Это системные проблемы с которыми организм Украина живёт с 1991 года, а не апокалипсис.
Рынок промпроизводства поделён - низкомаржинальный ширпотреб делает Китай, высокомаржинальный Япония, США, Германия, Швейцария. Ждать что в этих условиях у нас начнет расти промышленность крайне наивно. Нужно искать свою нишу, если мы не можем догнать Китай по фенам и чайникам.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:падает низкомаржинальное и неэффективное производство, или надо продолжать выпуск таврий чтобы вы радовали форум статистикой бурного роста машиностроения? Это системные проблемы с которыми организм Украина живёт с 1991 года, а не апокалипсис.
А американцы - тоже дураки поддерживать "низкомаржинальное и неэффективное производство", которому эффективные менеджеры дали бы умереть? Иначе зачем им тогда инструменты жесткого протекционизма, который они используют в том числе сейчас (особенно, сейчас!).
Я понимаю, что легко ловить лайки на риторике "ты что, гад, на Таврию меня решил опять пересадить?" Только не забывайте, что на не-таврию экономика должна зарабатывать. А она не может этого делать, производя одно сырье!
Чтобы купить Айфон, мы должны вырастить 3 тонны пшеницы. А чтобы купить Фольксваген Гольф - добыть 200 тонн железной руды. Не слишком ли расточительно, чтобы больше ничего не производить самим? Извините, мы хоть и богатая на природные ресурсы страна, но все-таки не Саудовская Аравия...
И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно? Тогда Турция обесценивает внутренние расходы на производство товаров экспорта вдвое быстрее нас, на чьей стороне будет конкурентное преимущество?
Вспоминается замечательный анекдот в тему: Сидят два эйчара, старый и молодой. И перед ними огромная гора резюме. Молодой: Мдаа, мы с этим всю неделю просидим. Старый снимает верхнюю половину с этой горы и отправляет в мусорку. Молодой: Ты чего делаешь??! Старый: Ну, а зачем нам неудачники?..