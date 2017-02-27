Додано: Суб 31 жов, 2020 00:17

vitaliian написав: падает низкомаржинальное и неэффективное производство, или надо продолжать выпуск таврий чтобы вы радовали форум статистикой бурного роста машиностроения? Это системные проблемы с которыми организм Украина живёт с 1991 года, а не апокалипсис. падает низкомаржинальное и неэффективное производство, или надо продолжать выпуск таврий чтобы вы радовали форум статистикой бурного роста машиностроения? Это системные проблемы с которыми организм Украина живёт с 1991 года, а не апокалипсис.

А американцы - тоже дураки поддерживать "низкомаржинальное и неэффективное производство", которому эффективные менеджеры дали бы умереть? Иначе зачем им тогда инструменты жесткого протекционизма, который они используют в том числе сейчас (особенно, сейчас!).Я понимаю, что легко ловить лайки на риторике "ты что, гад, на Таврию меня решил опять пересадить?"Только не забывайте, что на не-таврию экономика должна зарабатывать. А она не может этого делать, производя одно сырье!Чтобы купить Айфон, мы должны вырастить 3 тонны пшеницы. А чтобы купить Фольксваген Гольф - добыть 200 тонн железной руды. Не слишком ли расточительно, чтобы больше ничего не производить самим?Извините, мы хоть и богатая на природные ресурсы страна, но все-таки не Саудовская Аравия...И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно? Тогда Турция обесценивает внутренние расходы на производство товаров экспорта вдвое быстрее нас, на чьей стороне будет конкурентное преимущество?Вспоминается замечательный анекдот в тему:Сидят два эйчара, старый и молодой. И перед ними огромная гора резюме.Молодой: Мдаа, мы с этим всю неделю просидим.Старый снимает верхнюю половину с этой горы и отправляет в мусорку.Молодой: Ты чего делаешь??!Старый: Ну, а зачем нам неудачники?..Так и вы про внутреннее производство