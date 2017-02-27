Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ
Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:02
Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ
Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.
отакоє...
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