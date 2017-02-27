vitaliian написав:промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?
в какой строке вы увидели апокалипсис?
Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!
За последние 2 года падение на 16%. За последние 3 года падение на 20%. За последние 4 года падение на 22%...
Все еще не апокалипсис - продолжать?
Рынок всё расставляет на свои места. Проигрывает отсталое производство 50 летней давности, которое прикарманили домашние олигархи, способные только воровать построенное до них, а не создавать новое.