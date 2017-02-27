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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6674667566766677

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 93
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
12%
11
28,50-29,00
38%
35
29,00-29,50
16%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
13%
12
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:02

Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ

Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.

отакоє... :shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 08:33

  greenozon написав:Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ

Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.

отакоє... :shock:

Це заявка на курс піписят
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:27

  greenozon написав:Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны

а скільки золота в НБУ?

Они себе еще добудут. Кстати, єто золото, насправди, наше, украинское - на добіче украинці работают.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:34

  zРадио написав:
  vitaliian написав:промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?

Зображення

в какой строке вы увидели апокалипсис?


Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? :shock: А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!

За последние 2 года падение на 16%.
За последние 3 года падение на 20%.
За последние 4 года падение на 22%...

Все еще не апокалипсис - продолжать?

Рынок всё расставляет на свои места. Проигрывает отсталое производство 50 летней давности, которое прикарманили домашние олигархи, способные только воровать построенное до них, а не создавать новое.
artlife
 
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  #<1 ... 6674667566766677
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