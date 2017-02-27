Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ
Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.
отакоє...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 31 жов, 2020 07:02
Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ
Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.
отакоє...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 31 жов, 2020 08:33
Це заявка на курс піписят
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Додано: Суб 31 жов, 2020 09:27
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:34
Рынок всё расставляет на свои места. Проигрывает отсталое производство 50 летней давности, которое прикарманили домашние олигархи, способные только воровать построенное до них, а не создавать новое.
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Доброе утро !
Всем Здоровья ,Хорошего настроения и приятных выходных.
28,47-28,55 Зирка
28,45-28,55 Фортэчна
Удачи .
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.
так вот к тому что в наших недрах и сырье которое вырастает на нашем чернозёме доверие есть, а к результату переработки уже нету. Поэтому получить высокую маржинальность на ровном месте нам увы не светит. Я 20 лет работал экономистом на производствах, что такое доверие знаю не по наслышке. Мало выпустить копию мерседеса или айфона чтобы получить высокую маржинальность, должно быть доверие чтобы его дорого продать. Не товар или производитель назначает себе цену (то есть формирует маржинальность) а доверие покупателя к нему.
вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.
вчера ходил по эпицентру смотрел кастрюлю, красивые из нержавейки - импорт, эмалированные "назад в ссср" - Украина. Вы бы жене какую купили? Промпроизводству и дальше падать, если для вас это новость...
это не я это жизнь. Внутреннее производство либо начнет двигаться в сторону повышения маржинальности либо умрёт, потому что таврии и эмалированные кастрюли морально устарели а вы предлагаете вернуть их привлекательность недоступным импортом, уже проходили такое в конце 80х.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 жов, 2020 10:18, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:48
Я с Вами согласен .
Но Государство со своей стороны должно дать некоторые преференции,тем людям ,которые завозят производство, ПЕРЕДОВЫЕ технологии.......т .д.
У нас же только что то на счет поступило , или завез оборудование -ДОХОД !
И потом начинается забеги между налоговой и собирателями с разрешительных служб по электрике, по воде , канализации ......головняк мама не горюй
Додано: Суб 31 жов, 2020 09:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не наше, а их - олигархов. Было наше, стало не наше. Так теперь нам из своего кармана выручать этих воров, потому что у них машиностроение падает? Бедные Вальцманы и Ярославские, давайте им поможем.
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чтобы что-то дать, нужно где-то взять.
У государства не сходятся концы, дебет с кредитом.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 31 жов, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 31 жов, 2020 10:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
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