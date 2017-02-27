Додано: Суб 31 жов, 2020 09:38

zРадио написав: А американцы - тоже дураки поддерживать "низкомаржинальное и неэффективное производство", которому эффективные менеджеры дали бы умереть? Иначе зачем им тогда инструменты жесткого протекционизма, который они используют в том числе сейчас (особенно, сейчас!). А американцы - тоже дураки поддерживать "низкомаржинальное и неэффективное производство", которому эффективные менеджеры дали бы умереть? Иначе зачем им тогда инструменты жесткого протекционизма, который они используют в том числе сейчас (особенно, сейчас!).

zРадио написав: Чтобы купить Айфон, мы должны вырастить 3 тонны пшеницы. А чтобы купить Фольксваген Гольф - добыть 200 тонн железной руды. Не слишком ли расточительно, чтобы больше ничего не производить самим? Извините, мы хоть и богатая на природные ресурсы страна, но все-таки не Саудовская Аравия... Чтобы купить Айфон, мы должны вырастить 3 тонны пшеницы. А чтобы купить Фольксваген Гольф - добыть 200 тонн железной руды. Не слишком ли расточительно, чтобы больше ничего не производить самим? Извините, мы хоть и богатая на природные ресурсы страна, но все-таки не Саудовская Аравия...

zРадио написав: И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно? Тогда Турция обесценивает внутренние расходы на производство товаров экспорта вдвое быстрее нас, на чьей стороне будет конкурентное преимущество? И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно? Тогда Турция обесценивает внутренние расходы на производство товаров экспорта вдвое быстрее нас, на чьей стороне будет конкурентное преимущество?

zРадио написав: Ну, а зачем нам неудачники?..



Так и вы про внутреннее производство Ну, а зачем нам неудачники?..Так и вы про внутреннее производство

знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.так вот к тому что в наших недрах и сырье которое вырастает на нашем чернозёме доверие есть, а к результату переработки уже нету. Поэтому получить высокую маржинальность на ровном месте нам увы не светит. Я 20 лет работал экономистом на производствах, что такое доверие знаю не по наслышке. Мало выпустить копию мерседеса или айфона чтобы получить высокую маржинальность, должно быть доверие чтобы его дорого продать. Не товар или производитель назначает себе цену (то есть формирует маржинальность) а доверие покупателя к нему.вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.вчера ходил по эпицентру смотрел кастрюлю, красивые из нержавейки - импорт, эмалированные "назад в ссср" - Украина. Вы бы жене какую купили? Промпроизводству и дальше падать, если для вас это новость...это не я это жизнь. Внутреннее производство либо начнет двигаться в сторону повышения маржинальности либо умрёт, потому что таврии и эмалированные кастрюли морально устарели а вы предлагаете вернуть их привлекательность недоступным импортом, уже проходили такое в конце 80х.