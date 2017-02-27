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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6675667666776678>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7.1 5 93
26,00-26,50
1%
1
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
12%
11
28,50-29,00
38%
35
29,00-29,50
16%
15
29,50-30,00
8%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
13%
12
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 07:02

Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ

Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.

отакоє... :shock:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 08:33

  greenozon написав:Валютні надходження від іноземних туристів впали у 27 разів — НБУ

Нацбанк переглянув прогноз очікуваного обсягу переказів від трудових мігрантів в Україну в 2020 році, знизивши його з $12,5 до $ 10 млрд.

отакоє... :shock:

Це заявка на курс піписят
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:27

  greenozon написав:Банк России впервые за 13 лет распродает золото из резервов. По итогам третьего квартала золотой запас ЦБ похудел на 1,2 тонны

а скільки золота в НБУ?

Они себе еще добудут. Кстати, єто золото, насправди, наше, украинское - на добіче украинці работают.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:34

  zРадио написав:
  vitaliian написав:промпроизводство каких товаров падает, которые никому не нужны?

Зображення

в какой строке вы увидели апокалипсис?


Я ежемесячно публикую информацию по сегментам - пользуйтесь. Машиностроение упадет в этом году на 16-18%. Неужели мало? :shock: А если перемножить за последние 3 лет? Та даже общий ИПП возьмите за несколько лет подряд!

За последние 2 года падение на 16%.
За последние 3 года падение на 20%.
За последние 4 года падение на 22%...

Все еще не апокалипсис - продолжать?

Рынок всё расставляет на свои места. Проигрывает отсталое производство 50 летней давности, которое прикарманили домашние олигархи, способные только воровать построенное до них, а не создавать новое.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро !
Всем Здоровья ,Хорошего настроения и приятных выходных.

28,47-28,55 Зирка
28,45-28,55 Фортэчна

Удачи .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:А американцы - тоже дураки поддерживать "низкомаржинальное и неэффективное производство", которому эффективные менеджеры дали бы умереть? Иначе зачем им тогда инструменты жесткого протекционизма, который они используют в том числе сейчас (особенно, сейчас!).
знаете какой самый высокомаржинальный товар на свете? Нет не доллары, а доверие. Собственные доллары есть у Зимбабве но мировое доверие почему то к американским. Доверие это ключевой компонент высокой маржинальности (некоторое называют доверие доплатой за бренд). Пока к долларам США и другим валютам есть доверие их можно печатать.

  zРадио написав:Чтобы купить Айфон, мы должны вырастить 3 тонны пшеницы. А чтобы купить Фольксваген Гольф - добыть 200 тонн железной руды. Не слишком ли расточительно, чтобы больше ничего не производить самим? Извините, мы хоть и богатая на природные ресурсы страна, но все-таки не Саудовская Аравия...
так вот к тому что в наших недрах и сырье которое вырастает на нашем чернозёме доверие есть, а к результату переработки уже нету. Поэтому получить высокую маржинальность на ровном месте нам увы не светит. Я 20 лет работал экономистом на производствах, что такое доверие знаю не по наслышке. Мало выпустить копию мерседеса или айфона чтобы получить высокую маржинальность, должно быть доверие чтобы его дорого продать. Не товар или производитель назначает себе цену (то есть формирует маржинальность) а доверие покупателя к нему.

  zРадио написав:И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно? Тогда Турция обесценивает внутренние расходы на производство товаров экспорта вдвое быстрее нас, на чьей стороне будет конкурентное преимущество?
вы меня троллите? чтобы ответить на вопрос зачем турция девальвирует свою лиру мне надо вникнуть в десяток-два экономических причин и предпосылок. А ваш совет девальвировать гривну потому что это делает Турция - детский сад. Совершенно разные экономические и политические условия, это как принимать от своих болячек валидол только потому что им лечится соседка.

вчера ходил по эпицентру смотрел кастрюлю, красивые из нержавейки - импорт, эмалированные "назад в ссср" - Украина. Вы бы жене какую купили? Промпроизводству и дальше падать, если для вас это новость...

  zРадио написав:Ну, а зачем нам неудачники?..

Так и вы про внутреннее производство
это не я это жизнь. Внутреннее производство либо начнет двигаться в сторону повышения маржинальности либо умрёт, потому что таврии и эмалированные кастрюли морально устарели а вы предлагаете вернуть их привлекательность недоступным импортом, уже проходили такое в конце 80х.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 31 жов, 2020 10:18, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:48

  art life написав:

Рынок всё расставляет на свои места. Проигрывает отсталое производство 50 летней давности, которое прикарманили домашние олигархи, способные только воровать построенное до них, а не создавать новое.


Я с Вами согласен .

Но Государство со своей стороны должно дать некоторые преференции,тем людям ,которые завозят производство, ПЕРЕДОВЫЕ технологии.......т .д.
У нас же только что то на счет поступило , или завез оборудование -ДОХОД !
И потом начинается забеги между налоговой и собирателями с разрешительных служб по электрике, по воде , канализации ......головняк мама не горюй
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 09:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:И, опять же, возвращаясь к вопросу эффективности - наше машинстроение само по себе неэффективно, или в рамках текущей экономической модели неэффективно?

Не наше, а их - олигархов. Было наше, стало не наше. Так теперь нам из своего кармана выручать этих воров, потому что у них машиностроение падает? Бедные Вальцманы и Ярославские, давайте им поможем.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Но Государство со своей стороны должно дать

Чтобы что-то дать, нужно где-то взять.
У государства не сходятся концы, дебет с кредитом.
Востаннє редагувалось artlife в Суб 31 жов, 2020 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Собственные доллары есть у Зимбабве

Уже лет 10 нет. Пользуются американским.
Сибарит
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