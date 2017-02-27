В случае, если кредитные средства от международных финорганизаций не поступят в государственный бюджет, возникнет дефицит, который нужно будет покрывать, и это можно будет сделать с помощью приватизации или эмиссии. Об этом в комментарии УНН сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.



"На сегодня, как определялись при утверждении учетной ставки в октябре этого года, соответственно, предположением прогноза Национального банка является то, что Украина будет оставаться в программе Международного валютного фонда и получать плановые кредиты от международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций. Действительно, при этом вопрос бюджета остается сложным, так как на сегодня, несмотря на то, что уже ноябрь фактически не утвержден проект бюджета еще в первом чтении", - сказал Андрей Блинов.