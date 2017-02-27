vitaliian написав:Собственные доллары есть у Зимбабве
Уже лет 10 нет. Пользуются американским.
я давно предлагаю перейти на евро чтобы наконец перестать решать свои проблемы эмиссией. К деньгам должно быть доверие прежде всего. Если страна не в состоянии его обеспечить, нужно пользоваться теми деньгами к которым доверия больше.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Рынок промпроизводства поделён - низкомаржинальный ширпотреб делает Китай, высокомаржинальный Япония, США, Германия, Швейцария... Нужно искать свою нишу, если мы не можем догнать Китай по фенам и чайникам.
Зачем нам догонять Китай по фенам и чайникам? Ниша у нас есть и не одна. По данным 2019-2020 гг. Украина занимает 1е место в Центральной и Восточной Европе и 4е в мире по количеству инженеров и 1 место в Центральной и Восточной Европе по объему аутсорсинга , 13 украинских ИТ компаний находятся в перечне «Глобальный аутсорсинг Топ-100». ИТ занимает 3-е место в украинском экспорте услуг. Если в 2000 году экспорт услуг ИКТ в Украине составлял 56 млн. долл. США, а страна занимала 52 место в мире в области ИКТ, то в 2017 году она довела ежегодный экспорт в этой сфере до 2,8 млрд. долл. США, получив 25 место в глобальном рейтинге.
matroSkin написав:у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ
Это уже второй день подряд такой ,,боковичок,, на биржах. Я думаю грядет обвал подобно Мартовского. Как это повлияет на гривну? Можете посмотреть на курс за тот период.
matroSkin написав:у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ
Это уже второй день подряд такой ,,боковичок,, на биржах. Я думаю грядет обвал подобно Мартовского. Как это повлияет на гривну? Можете посмотреть на курс за тот период.
В случае, если кредитные средства от международных финорганизаций не поступят в государственный бюджет, возникнет дефицит, который нужно будет покрывать, и это можно будет сделать с помощью приватизации или эмиссии. Об этом в комментарии УНН сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.
"На сегодня, как определялись при утверждении учетной ставки в октябре этого года, соответственно, предположением прогноза Национального банка является то, что Украина будет оставаться в программе Международного валютного фонда и получать плановые кредиты от международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций. Действительно, при этом вопрос бюджета остается сложным, так как на сегодня, несмотря на то, что уже ноябрь фактически не утвержден проект бюджета еще в первом чтении", - сказал Андрей Блинов.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:я давно предлагаю перейти на евро чтобы наконец перестать решать свои проблемы эмиссией. К деньгам должно быть доверие прежде всего. Если страна не в состоянии его обеспечить, нужно пользоваться теми деньгами к которым доверия больше.
Это чтобы ЕС решал свои проблемы эмиссией за наш счет? Они то эмиссию запустили неслабую.
Ну и после перехода мы немедленно перестанем доверять евро. Это наша особенность - не доверять всему, что нам доступно и всегда быть недовольными по любому поводу
vitaliy_berdinskikh написав:В айти и сопутствующих сферах врядли сможет работать сколько-нибудь значимая часть трудоспособного населения.
Реалии современных экономик таковы, что во всех производственных сферах не может быть занята значительная часть населения. Небольшая часть производит, а остальные эту часть обслуживают. Индустриализацию мы уже проходили - помогло не надолго.