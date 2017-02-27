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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6676667766786679>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 95
26,00-26,50
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1
26,50-27,00
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1
27,00-27,50
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1
27,50-28,00
5%
5
28,00-28,50
12%
11
28,50-29,00
39%
37
29,00-29,50
16%
15
29,50-30,00
7%
7
30,00-30,50
2%
2
30,50-31,00
3%
3
31,00-31,50
0
0
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
13%
12
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:20

  Сибарит написав:
  vitaliian написав:Собственные доллары есть у Зимбабве

Уже лет 10 нет. Пользуются американским.

я давно предлагаю перейти на евро чтобы наконец перестать решать свои проблемы эмиссией. К деньгам должно быть доверие прежде всего. Если страна не в состоянии его обеспечить, нужно пользоваться теми деньгами к которым доверия больше.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:33

  vitaliian написав:Рынок промпроизводства поделён - низкомаржинальный ширпотреб делает Китай, высокомаржинальный Япония, США, Германия, Швейцария... Нужно искать свою нишу, если мы не можем догнать Китай по фенам и чайникам.


Зачем нам догонять Китай по фенам и чайникам? Ниша у нас есть и не одна.
По данным 2019-2020 гг. Украина занимает 1е место в Центральной и Восточной Европе и 4е в мире по количеству инженеров и 1 место в Центральной и Восточной Европе по объему аутсорсинга , 13 украинских ИТ компаний находятся в перечне «Глобальный аутсорсинг Топ-100». ИТ занимает 3-е место в украинском экспорте услуг.
Если в 2000 году экспорт услуг ИКТ в Украине составлял 56 млн. долл. США, а страна занимала 52 место в мире в области ИКТ, то в 2017 году она довела ежегодный экспорт в этой сфере до 2,8 млрд. долл. США, получив 25 место в глобальном рейтинге.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 10:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно
я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ

Это уже второй день подряд такой ,,боковичок,, на биржах. Я думаю грядет обвал подобно Мартовского.
Как это повлияет на гривну? Можете посмотреть на курс за тот период.

за две сессии почти -10% Боковичка(с)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:08

  vladus17 написав:
  matroSkin написав:у какого американского индекса корреляция с красивой? интересно
я Вам как бы намекнул, что аккуратней надо с цифирками никаких -5% сегодня по основным индексам не было, там -0,5-1%, боковик по сути. на -5 падали твиттер и эппл, но то такэ

Это уже второй день подряд такой ,,боковичок,, на биржах. Я думаю грядет обвал подобно Мартовского.
Как это повлияет на гривну? Можете посмотреть на курс за тот период.

за две сессии почти -10% Боковичка(с)
Зображення

Так їх дуло як коли все падало, тепер навпаки
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Зачем нам догонять Китай по фенам и чайникам?

В айти и сопутствующих сферах врядли сможет работать сколько-нибудь значимая часть трудоспособного населения.

Остальная часть окромя айтишников должна тоже чем-то заниматься, а не на пособии сидеть.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В случае, если кредитные средства от международных финорганизаций не поступят в государственный бюджет, возникнет дефицит, который нужно будет покрывать, и это можно будет сделать с помощью приватизации или эмиссии. Об этом в комментарии УНН сказал экономист, координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

"На сегодня, как определялись при утверждении учетной ставки в октябре этого года, соответственно, предположением прогноза Национального банка является то, что Украина будет оставаться в программе Международного валютного фонда и получать плановые кредиты от международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций. Действительно, при этом вопрос бюджета остается сложным, так как на сегодня, несмотря на то, что уже ноябрь фактически не утвержден проект бюджета еще в первом чтении", - сказал Андрей Блинов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:я давно предлагаю перейти на евро чтобы наконец перестать решать свои проблемы эмиссией. К деньгам должно быть доверие прежде всего. Если страна не в состоянии его обеспечить, нужно пользоваться теми деньгами к которым доверия больше.

Это чтобы ЕС решал свои проблемы эмиссией за наш счет? :)
Они то эмиссию запустили неслабую.

Ну и после перехода мы немедленно перестанем доверять евро. Это наша особенность - не доверять всему, что нам доступно и всегда быть недовольными по любому поводу :)

  vitaliy_berdinskikh написав:В айти и сопутствующих сферах врядли сможет работать сколько-нибудь значимая часть трудоспособного населения.

Реалии современных экономик таковы, что во всех производственных сферах не может быть занята значительная часть населения. Небольшая часть производит, а остальные эту часть обслуживают.
Индустриализацию мы уже проходили - помогло не надолго.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:12

  vitaliy_berdinskikh написав:
  fler написав:Зачем нам догонять Китай по фенам и чайникам?

В айти и сопутствующих сферах врядли сможет работать сколько-нибудь значимая часть трудоспособного населения.

Остальная часть окромя айтишников должна тоже чем-то заниматься, а не на пособии сидеть.


Повторяю для тех, кто невнимательно читает
  fler написав:Зачем нам догонять Китай по фенам и чайникам? Ниша у нас есть и не одна.

Есть еще сельское хозяйство, например. Есть химическая промышленность, есть вагоностроение. Это те сферы, где страна имеет конкурентные преимущества. Именно их надо развивать, а не "фены и чайники".
Ладно бы сказали "догнать Китай по металлургии" - тоже не догоним, как и по чайникам, но хоть есть смысл гнаться.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:Так їх дуло як коли все падало, тепер навпаки
З 20.02.2020 по 23.03.2020 обвал в близько -30%, це по вашому 1х дуло?
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 12:17

  fler написав:Есть еще сельское хозяйство, например. Есть химическая промышленность, есть вагоностроение. Это те сферы, где страна имеет конкурентные преимущества. Именно их надо развивать, а не "фены и чайники".
Ладно бы сказали "догнать Китай по металлургии" - тоже не догоним, как и по чайникам, но хоть есть смысл гнаться.

В Китае есть китайцы и смертная казнь за коррупцию. Мы Китаю не ровня.
Zebra
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