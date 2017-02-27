Додано: Суб 31 жов, 2020 12:29

Что бы Украина не производила, в какой-бы области не была успешна - весь профит останется в офшорах олигархов.



Ойти - это детский лепет (в контексте Украины). Зарплаты галерщиков - капля в море. Основной оборот всё равно в офшорах



Т.е.:

1. То, что осталось прибыльным, или потенциально может приносить прибыль в будущем (например литиевые месторождения) - давно приватизировано. Не принадлежит ни государству, ни тем более пересичным. Не надейтесь, что кому-то что-то перепадёт от "внезапного расцвета" чего бы то не было

2. Заводить или создавать что-то новое, и работать в белую (с чего страна поимеет) - тоже не выгодно по известным всем причинам.



Так что рассуждать о том, что более перспективно развивать и т.п. - бессмысленно, без освобождения Украины от главного оккупанта, и паразитов помельче. Сколько бы не заработали - всё будет выведено по мутным схемам



Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и ещё "незаработанного"



Слишком много дыр, через которые вытекает топливо. Сколько ни лей - не в коня корм.

Все почему-то зацикливаются на увеличении "подачи топлива". Но эффективнее - залатать дыры в этом ведре. А то уже дна нет

За Виталия Наливкина!