Что бы Украина не производила, в какой-бы области не была успешна - весь профит останется в офшорах олигархов.
Ойти - это детский лепет (в контексте Украины). Зарплаты галерщиков - капля в море. Основной оборот всё равно в офшорах
Т.е.: 1. То, что осталось прибыльным, или потенциально может приносить прибыль в будущем (например литиевые месторождения) - давно приватизировано. Не принадлежит ни государству, ни тем более пересичным. Не надейтесь, что кому-то что-то перепадёт от "внезапного расцвета" чего бы то не было 2. Заводить или создавать что-то новое, и работать в белую (с чего страна поимеет) - тоже не выгодно по известным всем причинам.
Так что рассуждать о том, что более перспективно развивать и т.п. - бессмысленно, без освобождения Украины от главного оккупанта, и паразитов помельче. Сколько бы не заработали - всё будет выведено по мутным схемам
Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и ещё "незаработанного"
Слишком много дыр, через которые вытекает топливо. Сколько ни лей - не в коня корм. Все почему-то зацикливаются на увеличении "подачи топлива". Но эффективнее - залатать дыры в этом ведре. А то уже дна нет
Вкладчик1234 написав:Вопрос больше не в том, чтобы больше зарабатывать. А в том, как прекратить разворовывание того, что есть, и "незаработанного"
Скільки можна чухати про "всевкрали"? Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки. Бо все це казки для де..ів.
Сколько можно чухать про "Ви ж вибрали Зелю, який вже по три рази всіх поміняв, а в бюджеті дірка розрослась до розмірів Тітікаки."?
Ви ж вибирали Геть-мэна який підняв і створив армію з нуля, закінчив війну, провів деолігархізацію, провів судову реформу, реформу прокуратори, створив антикурупційну систему, посадив всіх корупціонерів і бандитів, виплатив всі борги, залишив рекордні резерви, і т.д. "Бо все це казки для де..ів."
Если бы Гитлер был жив и баллотировался вместо Лозинского, то победил бы за дрова или гречку с аналогичным результатом. Бабки оправдывались бы "ну а шо, хто там знає як воно було, скільки зробив, дрів старим людям дав - а то шо там у Нюрнбергу казали про нього, що євреїв спалював, то мене там не було, я не знаю" - стареющее население Украины - это безнадега, тут уже ничего толкового не будет